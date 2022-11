Marina Pineda: "El Sporting tiene proyectos de inversión en Mareo por un valor de tres millones de euros"

La portavoz del gobierno local, la socialista Marina Pineda, valoró esta mañana el nuevo acuerdo con el Sporting para prorrogar la concesión de Mareo por veinte años más, hasta 2042, tras ser aprobado en Junta de Gobierno. El club rojiblanco pagará 100.000 euros de canon anual por explotar las instalaciones rojiblancas, lo que significa una subida relevante en la cuota respecto al acuerdo firmado en 2021 con la anterior propiedad y que tenía vigencia hasta 2026. Marina Pineda informó que Orlegi tiene previsto proyectos de inversión en Mareo por valor de 3 millones de euros.

"El acuerdo llega después de varios meses de negociación y con la sustitución en el medio del equipo directivo. El Sporting tiene un contrato de arrendamiento vigente. Es un contrato que se había aprobado en 2011 y después fue prorrogado por otros cinco años, por lo que estaría vigente hasta 2026. Pero el Sporting manifestó su interés en prorrogar este arrendamiento para realizar una serie de inversiones, porque reciben una financiación externa. Además de otras inversiones previstas, que no tienen que ver con Mareo, el Sporting manifiesta que tiene proyectos de inversión por un importe de tres millones de euros. Dado que esas inversiones, en caso de realizarse, quedarían en beneficio del Ayuntamiento, justificarían este nuevo contrato de arrendamiento por veinte años. Es un contrato de arrendamiento con un contrato de adquisición preferente. Ya no tiene opción de compra, porque legalmente no es posible. Son 100.000 euros al año más IVA", afirmó la portavoz socialista.