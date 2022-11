Campuzano: "Todo lo que he pasado me ha hecho mejor futbolista y persona"

Víctor Campuzano ha recuperado, en cierta medida, la sonrisa. De no contar para Abelardo en verano, el delantero se ha convertido en un habitual en los últimos partidos del Sporting. "Estoy más contento ahora. El trabajo tiene resultados. Estoy aquí para ayudar en lo que haga falta, sea dentro o fuera del campo", explicaba ayer el ariete rojiblanco.

Campu, como le conocen sus compañeros, elogió la sinceridad con la que el entrenador sportinguista ha tratado su caso: "Abelardo ha sido claro". Y es que el delantero tenía asumido "salir cedido en verano para tener minutos. Tenía un pie fuera, pero al final no se dio la salida. Cuando se cierra el mercado me pongo a trabajar y el míster ha demostrado que cualquier jugador que se esfuerce y trabaje va a tener su oportunidad".

Una situación que como él mismo explicó no es nueva en su trayectoria. "Toda mi carrera profesional ha sido un poco así. En el Espanyol empecé en la grada y acabé jugando con varios entrenadores. Hay que transmitir el mensaje de que en esta vida todo cambia y nunca hay que bajar los brazos".

Y añadió: "Con todo lo que he vivido, las lesiones... Todo me ha hecho muchísimo mejor futbolista y mejor persona". Entre las causas de su bajo rendimiento, Campuzano reconoce que una puede haber sido la presión que hay en torno al Sporting. "Si dijera que no influyó la presión tal vez mentiría. La presión en este club es bastante grande, por la gente que mueve en Asturias y en España. La presión, al tener tanta magnitud, te afecta, pero siempre la he afrontado lo mejor que he podido". Y acabó reconociendo que "no estoy al 100% de mi rendimiento, eso está claro. No he completado ningún partido. Me falta ese ritmo que solo se consigue con más minutos".