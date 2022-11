Bruno González, de poder fichar por el Atlas a acabar con Orlegi en el Sporting

Bruno González fue presentado este jueves como nuevo futbolista del Sporting. El central canario no se ve aún en condiciones de poder entrar en la convocatoria para el partido de este sábado ante el Leganés, uno de sus exequipos. En todo caso, espero poder estar a disposición del Pitu "cuanto antes" y desvela que estuvo cerca de firmar por un equipo de Orlegi hace años, durante su etapa en el Getafe.

La llegada. "Me han transmitido el cariño y el sentir de esta familia. Para mí es un reto y una responsabilidad vestir la camiseta de un histórico como el Sporting. Vengo a aportar mi granito de arena".

Tiempo para jugar. “No tengo ritmo como el resto de mis compañeros. Llevan una pretemporada, muchos partidos de preparación. Parto con una desventaja. Estoy haciendo parte de los entrenamientos con el grupo. Soy de ir día a día. Espero estar cuanto antes. Para estar el sábado es demasiado pronto. Las sensaciones son mejores día a día. Me han acogido bien el vestuario y el cuerpo técnico. La falta de ritmo la vamos a suplir con trabajo".

Sin equipo. “Hay motivos varios. El mercado se ha ralentizado. El año pasado había rescindido en Valladolid para ir a Leganés. No fue un año bueno. Tuve oportunidades de ir al extranjero, económicamente interesantes, pero no suponían una motivación. A mí me interesaba un reto. Se lo dije a Gerardo (García, director deportivo del Sporting). La vida es poquito tiempo y hay que saber las prioridades”.

Características. “Me considero un buen defensa. Tengo experiencia y carácter. Esas cualidades las puedo aportar al equipo. Cuando llegas a un cuerpo técnico nuevo tienes que adaptarte. Me he enfrentado al Sporting y a Abelardo muchas veces. Soy hombre de club y vestuario. Vengo a trabajar ya sea dentro o fuera del campo. Voy a trabajar duro para intentar que sea dentro”.

Segundo año. “No estoy al cien por cien seguro de mi contrato, lo sabe mi representante. Sé que hay algo por unos objetivos, no sé si partidos o por qué, (opción de segundo año). Va a depender de cómo acabe la temporada".

Cristo. "Lo conocía poco. Tengo un buen amigo en común. Él es bastante más joven que yo. En Valladolid él llegó el último día y yo me fui el último día. Me han sorprendido varios jóvenes viéndoles entrenar. Llevo tres días solo y me han acogido súper bien".

Objetivo del equipo. "No hablamos de objetivos de este año. Sé lo que hace el Grupo Orlegi. Hubo una oportunidad cuando estuve en el Getafe, fue hace unos años. Creo que era para Atlas. Me reuní con ellos en Madrid. No los conocía. No se pudo dar, no pude salir para allá. Los equipos que estaban allí, no ganaban, y ahora ganan mucho".

Opción de venir. "Antes no lo sé si se dio. Esta vez mi representante me llamó. Me dijo que había opción y le dije ok, no pregunté más. Estaba esperando la llamada de Gerardo y estuve toda la tarde en casa. No se dio más. Fue todo rápido. Me toca hablar en el campo ahora, coger el ritmo rápido y disfrutar del fútbol, que es para lo que vine".