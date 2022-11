La intrahistoria de la prorroga de la concesión de Mareo: El gobierno local planteó la recompra de Mareo, que no está en la hoja de ruta

La alargada sombra de la recompra volvió a estar presente ayer en la presentación de la renovación de la prórroga de la concesión de Mareo hasta 2042. Incluso en el momento de exponerse el nuevo acuerdo de cesión para las siguientes dos décadas. "El Ayuntamiento no ha olvidado el objetivo de que Mareo sea recomprado…. Pero de momento vamos a disfrutar de este gol", explicaba ayer tirando de símil futbolístico la alcaldesa, Ana González. "Es mucho más que un contrato. Permite todo un proyecto súper interesante para la ciudad y el Sporting. Sobre el presente, quiere proyectar un futuro". La entente, con un arrendamiento a largo plazo y una subida de canon, satisface a ambos. "Es un proyecto interesante para el club y para la ciudad. Que Mareo vuelva a ser escuela de grandes futbolistas de nuevo", comentó Ana González.Pero no se trataba del gran deseo que tenía en mente el Ayuntamiento para esta operación. Porque el gobierno local puso sobre la mesa la opción de la recompra a Orlegi hace unas semanas. Lo hizo en sus conversaciones para firmar un nuevo acuerdo de concesión, que ya estaba avanzado. De hecho, técnicos municipales han tasado la Escuela de Fútbol de Mareo en algo menos de 13 millones.

La nueva propiedad recepcionó el planteamiento muniicpal. Guerra se lo trasmitió a Alejandro Iraragorri, pero, de momento, la recompra no está entre las prioridades del grupo mexicano. Al menos en el corto plazo. Orlegi no se plantea en estos momentos afrontar esa operación. El presidente ejecutivo, de hecho, dejó ayer la puerta abierta a abordar la recompra en un futuro. "La inversión y la concesión son conversaciones diferentes en relación con una futura conversación de recompra... Cuando estuvimos con los grupos de trabajo dijimos claramente que El Molinón es un estadio municipal. Con Mareo es diferente. Sí es un lugar donde el club tiene que crecer. Pero veremos en el futuro qué pasos tenemos que tomar. Lo que sí necesitamos es una seguridad para invertir ahora mismo. A largo plazo o a medio plazo hablaremos. Por ahora nos focalizamos en las obras", recalcó Guerra. El entramado empresarial de Alejandro Irarragorri debe pagar 2 millones de euros por los veinte años de préstamo, que se dividirán en un abono anual de 100.000 euros, lo que supone una subida relevante en el canon actual (76.000 euros). Y despejó ya totalmente a la finca de "La Marruca" de la operación que proyecta el grupo mexicano en Mareo. "El espíritu de nuestras conversaciones se basa en la inversión que queremos hacer en Mareo. Ampliamos por seguridad y estabilidad esta concesión veinte años más como nos pedía LaLiga para enfocar la inversión de los fondos CVC. Esta es una inversión de futuro del club a través de la identidad que representa Mareo", explicó Guerra.

Hace algo menos de un año la anterior propiedad llegó a pedir a un tasador externo que señalara el precio de Mareo. No fue a más. Aunque sí fue la primera ocasión en que se dio un paso para recuperar la propiedad de la escuela. La idea era hacerlo en el medio plazo: con el dinero que generase la mejora en infraestructuras que se iba a sufragar con CVC. Luego, es cierto, se iniciaron contactos para ampliar la concesión. Un proceso que termina ahora Orlegi. La opción de compra preferente que figuraba en el anterior acuerdo de concesión no está incluida en este "por una cuestión legal", como confirmó ayer el presidente ejecutivo del Sporting. "Tenemos lo que vulgarmente se llama un contrato de alquiler", reconocía la alcaldesa. No existe, en cualquier caso, temor alguno a que surja un interés por parte de otro potencial inversor. El Ayuntamiento tiene claro que Mareo será explotado por el Sporting y que es su único comprador potencial. Al menos esa es su intención. En la primera visita de la regidora a Mareo para celebrar el acuerdo sellado con el Grupo Orlegi para que el Sporting explote veinte años más los terrenos se arrojo luz sobre cuándo comenzarán las obras.

Nadie mentó el estado en el que se encuentran los ya famosos trámites burocráticos (Urbanismo tiene información del anteproyecto, al estar en comunicación con el arquitecto desde hace unos diez días). No hizo falta. Porque fue la primera vez que David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, fue contundente ofreciendo una margen claro y cercano. "Esta misma semana comienzan las obras. Lo harán con el vallado. Y según vayan llegando los permisos comenzaremos". Al fin, la reforma integral de Mareo, proyecto estrella de Orlegi, empieza a ver la luz, si se cumplen los tiempos previstos. Lo hará con la conocida como fase 1, la inicial. En ese tramo, la clave estará en la recuperación de la residencia. Un objetivo es que esté lista para la próxima temporada. Porque la segunda, pero especialmente la tercera fase, están muy sujetas a cambios. José Ramón Fernández Blanco, el arquitecto, sigue trabajando con el club rojiblanco en esas siguientes fases. En las últimas semanas ya se han hecho cambios.

De ahí a que ayer, en la presentación, no se expusiera nada aún de ese último paso. Por esa incertidumbre resulta muy complicado para el club informar con certeza por cuánto saldrá el renovado Mareo. La portavoz socialista, Marina Pineda, avanzó una cifra de tres millones en Junta de Gobierno. Ese cálculo, cifrado en gran medida en el proyecto que tenía en marcha la anterior junta directiva, fue incrementado ayer por el ejecutivo del Sporting. "Serán más de 3 millones. No sé si 3.8, 3.5. Vivimos en una situación muy cambiante. Cada día nos cambian el presupuesto. Estará por encima de los tres millones. Trataremos de ser lo más eficientes posible", concluyó Guerra.