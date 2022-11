Abelardo evita hablar de renovar en el Sporting pero...: "Estamos haciendo mejor trabajo que el año del ascenso"

“No solo no hemos recuperado a nadie, sino también hemos perdido a Pol Valentín”. Abelardo lamenta que el Sporting sume nueve bajas para recibir mañana al Leganés (18.30 horas). El entrenador rojiblanco deja claro, sin citarlo, que Trabanco debutará. También reivindica la labor realizada por el cuerpo técnico en días en los que David Guerra, presidente ejecutivo, ha instado a abordar más adelante la renovación de contrato del técnico, que termina el 30 de junio.

Dudas en el lateral derecho. “Lo lógico es hacer lo lógico. Con eso ya te digo bastante. Lo lógico es buscar a un jugador que esté acostumbrado a esa posición”.

Bajas. “No hay explicación a tantas lesiones. Es un poco extraño que lo de Pol y Pedro sean cosas de pubis. Lo de Milo el otro día puede entrar dentro de lo probable por venir de jugar en sintético. No es explicable. No tiene nada que ver con entrenar de esta forma. En dos años en el Alavés entrenaba así con Morga y no tuvimos apenas lesiones. Estamos teniendo un poco de mala suerte”.

Bruno. “Bruno todavía no está. No ha entrenado con ningún equipo durante estos meses. Esta semana ha participado poco. Hay que ir poco a poco. Sobre todo por no arriesgar a una lesión tipo muscular por ir rápido”.

Portero. “La decisión de la portería me la guardo. Como los otros diez. No quiero dar pistas a Imanol”.

Pedro y Gragera. “Creo que Pedro estará para la próxima semana. Jose igual hay que esperar algo más”.

Leganés. “Lleva una racha increíble, 16 de los últimos 21. Ha cambiado el sistema. Me alegro mucho por Idiakez, lo considero un buen entrenador. Ha mejorado en los últimos partidos. No tanto en el juego. Porque no hubo suerte antes en los marcadores. Es un equipo sólido y jugadores técnicamente muy bueno. Arnaiz es diferencial en la categoría. Ellos llevan 4 sin perder y nosotros 4 sin ganar”.

Fichaje de Bruno. “Experiencia dilatada. Es un futbolista con mucha experiencia. Es un central que nos puede aportar y dar competencia a Cali y Pablo. Es importante que sientan esa competencia. Nos hace subir el nivel, que creo está siendo muy bueno. Nos da un poco la tranquilidad de que en un momento dado cubrir esa posición de tercer central”.

Rivera y Zarfino. “Están. Con eso ya digo bastante. Están haciendo un esfuerzo importante los dos. Zarfino está haciendo un esfuerzo increíble. Pero de los cinco pivotes tenemos tres lesionados. Nacho Martín también lo tenemos con molestias en el pubis. Tampoco tenemos a Varane que por circunstancias del club no se pudo inscribir”.

Arnaiz. “Es para ellos muy importante en ataque. Pueden jugar 5-3-2 o 5-4-1, veremos si cae a la banda o parte como delantero. Es habilidoso y fuerte. Con salida para las dos piernas. De los futbolistas más completos de Segunda”.

Delantera. “Siempre he dicho que me preocupa más a nivel defensivo el equipo. Arriba me da igual quién juegue. Estoy contento. Apostaré mañana por dos delanteros y se verá quién va a jugar. Estamos generando arriba. Llevamos buena cifra de goles”.

Cristo. “Hablo mucho con él. Me cae fenomenal. Todo lo que aparenta su apariencia física, es todo lo contrario. Se cuida a tope, va de cara, muy sincero y le meto caña porque tiene que mejorar en su juego. Lo está intentando. Tiene que mostrarse más colectivo, pero es su juego. Está pisando mucho más el área, de ahí sus goles”.

Djuka. “No sé cómo lo llevará. Intento lo mejor para el equipo y ser justo con mis decisiones. Cuando lo pongo y cuando no. En esa posición. Imagino que le habrá gustado participar más. Pero si tienes orgullo, tendrá que pegar la vuelta a la tortilla”.

Renovación de contrato. “No me preocupa absolutamente nada. Solo me centro en el partido de mañana”.

Proyecto. “Creo que estoy haciendo un muy buen trabajo. Me voy a vender un poco. Estoy haciendo un mejor trabajo que cuando subimos. Estamos haciendo un trabajo magnífico. Si mañana debuta Trabanco serán cuatro jugadores del filial. Esto es proyecto. Podíamos estar más arriba, sí, también más abajo. Esto es el fútbol, entiendo que se cuestione mi trabajo”.

La postura del club sobre su continuidad. “No, creo que no (deberían tener claro renovarle a estas alturas). Al final a los entrenadores nos mantienen los resultados. Estoy diciendo que estoy haciendo mejor trabajo y vamos el once. Pero es verdad. Valoramos nuestro trabajo, pero los entrenadores dependemos del resultado”.

Residencia. “Magnífico el proyecto de Mareo. Va a convertir las instalaciones en ser una de las mejores de España. Es un paso muy bueno para seguir creciendo”.