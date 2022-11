Abelardo se pone "a 200" sin futuro claro: las claves de la situación del entrenador del Sporting

Abelardo cumplirá mañana, en la jornada en la que se enfrentará al Leganés, 200 días al frente del Sporting. El Pitu sumará números redondos en su segunda etapa en el club como técnico del primer equipo en un momento en el que su futuro la próxima temporada sigue siendo una incógnita. El entrenador rojiblanco termina contrato en junio y David Guerra, presidente ejecutivo, quiso mandar ayer un mensaje tranquilizador. Lo hizo sin concretar si la vinculación del gijonés se extenderá.

"No es que no sea el momento, ni ahora ni más adelante. Tenemos toda la confianza en el entrenador. Eso es lo más importante", comentó David Guerra. "Las dos partes estamos tranquilas. Pensar en el 30 de junio no es algo que tengamos sobre la mesa. Si algo me queda claro es que es una gran persona, comprometida de siempre con el Sporting. Será como nos sintamos ambas partes", explicó el dirigente del conjunto gijonés.

El presidente ejecutivo da prioridad, ahora, a otros temas. "No es algo que nos preocupe porque sabemos que el entrenador está comprometido con el club y el proyecto. Por las conversaciones que hemos tenido no veo ningún tipo de intranquilidad ni algo que tengamos que sacar ya mismo. Se irá haciendo sobre la marcha", añadió Guerra sobre abordar la renovación del entrenador rojiblanco más adelante.