La afición aplaude la inversión de Orlegi

El aplauso a Orlegi es generalizado tras ver la luz su proyecto de reforma de Mareo. La inversión de más de 3 millones de euros prevista para unas obras que se iniciarán con una en la que se incluye la reforma de gimnasio y clínica, además de la recuperación de la residencia, se ve con entusiasmo entre la afición. "Las mejoras eran necesarias, se ve un proyecto. Recuperar la propiedad de Mareo sería ya lo ideal", coinciden cinco de las peñas más activas a consulta de LA NUEVA ESPAÑA.

"Todo lo que sea en beneficio del club y de los jugadores en instalaciones, es bienvenido", subraya Roberto Suárez, presidente de la peña Carbonera. "Además amigos que tengo en México dicen que las instalaciones que tienen allí son número uno. Así que tenemos que mejorar en ello aquí, en el Sporting", continúa. Roberto es de los que pide un esfuerzo a Orlegi para que, llegado el momento, se recupere la propiedad de las instalaciones. "Siempre que haya dinero y se pueda...", sugiere.

"Todo lo que sea crecer, es fenomenal para el Sporting. Me gusta que quieran avanzar como están haciendo los demás clubes de fútbol. El aula de estudio llama la atención y potencia los valores de la entidad", sentencia Roberto Narváez, de la peña La 1905. En cuanto a la recompra, "soy de los que me parece fundamental hacerlo. Ya no solo estos dueños, los anteriores lo deberían haber realizado. Están tardando".

"La impresión es buena. El alquiler a 20 años demuestra que hay un proyecto por delante además de una inversión. Creo que vamos a volver al Mareo que todos conocíamos hace unos años", comenta Manolo Llana, de la peña Nacho Cases. Pone especial énfasis en varios detalles: "La residencia es una cosa fundamental para un club como el Sporting. Las dos puertas de entrada también me llamaron la atención. Veremos cómo queda eso". Por último, también hace hincapié en que "ejecutar la recompra de Mareo es importante. Mareo siempre tuvo que ser del Sporting. En su momento ayudó a salvar la deuda, pero no cabe otra opción que recuperarlo".

Herminio Martín Bravo, presidente de la peña Nunca Caminarás Solo, es otro de los que aplaude los cambios anunciados por Orlegi. "Todo lo que sea mejorar es bienvenido. Renovarse es crecer y eso es lo que necesita el Sporting", subraya. "Lo que no me gusta nada es que tengan Mareo condicionado a derechos de compra preferente y esas cosas. Me gustaría que fuera propiedad del club, como en los inicios", concluye.

Ringo Menéndez, presidente de la peña El Chorby, también ve atractivo lo presentado por el presidente ejecutivo del club, David Guerra. "Llevábamos muchos años sin ver reformas de este tipo. Estaba quedando todo un poco antiguo", advierte. En cuanto a la recompra, Ringo considera que "hay que ir poco a poco con Orlegi. Eso sí, en cuanto tengan ocasión y se vea que el proyecto vaya funcionando, se debería recomprar otra vez", sugiere.

Demanda de cercanía. La doble puerta de acceso a Mareo es un tema recurrente en la conversación con aficionados del Sporting por el hecho de que dividirá, principalmente, al público de los jugadores del primer equipo. Algo que hasta el momento no sucedía en Mareo. Las peñas demandan que no sólo no se pierda esa cercanía entre futbolistas y seguidores que ha caracterizado desde siempre la filosofía del club. También que Orlegi se abra a poder articular un nuevo protocolo para que los futbolistas tomen parte en los actos que cada una de ellas celebran anualmente y que tinetense, entres sus premiados, a los jugadores del Sporting. Un protocolo que, aseguran, sigue sin avances.