La porra en el vestuario del Sporting para el Mundial: "Tiene que salirte todo redondo"

Hay porra para el Mundial en el Sporting. En concreto, en el vestuario del cuerpo técnico. Abelardo desveló esta mañana que han hecho una apuesta sobre quién puede ser el ganador de una competición que se inicia este fin de semana en Qatar. Viniendo del Pitu, su pronóstico parece evidente. Más, con Luis Enrique en el banquillo

Mundial. “Lo seguiré lo que pueda. Cuando no esté entrenando o trabajando lo seguiré. Me gusta mucho. Soy muy forofo de España. Y ahora que lo entrena Luis, más. Hemos hecho una porra el cuerpo técnico y la he puesto campeona del mundo. El Mundial, sobre todo a partir de la primera fase, tiene que salirte todo redondo. Confío y creo que Luis es un grandísimo entrenador, para mí top. Está haciendo una cosa increíble: con jugadores que no tiene tantas estrellas como Francia o Brasil, está haciendo un equipo”.

Pitu, ¿streamer.? “Pues igual, vaya cachondeo. Igual después de ser entrenador, me hago streamer para rajar del Sporting. ¿Luis Enrique? Es un paso importante. Creo que es el primer entrenador que lo hace. Igual me meto yo a hacerle alguna pregunta comprometida (risas). Va a tener que currar bastante. Es una idea fantástica".