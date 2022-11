Abelardo: "¿Preocupado? Me preocuparía si el juego fuese malo, estamos compitiendo bien, peno estamos teniendo ese pelín de suerte"

Análisis del partido

La sensación es que se han ido dos puntos. Tuvimos esa ocasión de Campuzano y de Djuka. Al final en una contra en un saque de banda... nos ha metido ese dos a dos. Ha sido una pena, porque el equipo ha sido mejor que el rival.

¿Triste por la situación?

El equipo está haciendo un esfuerzo increíble. Pero hemos sido mejores. Valoro el punto porque es un punto. Por merecimiento no ganas el partido. El equipo ha hecho un gran esfuerzo. En el computo del segundo tiempo hemos estado mejor. Esto es fútbol. No estamos teniendo fortuna. Estamos generando muchas ocasiones de gol. En el aspecto defensivo no estamos siendo los contundentes

Djuka

Me preguntáis siempre por Djuka. También hemos encajamos dos goles evitables. El primer gol es evitable. Son goles que no debemos evitar

¿Decepción por el empate?

Tengo que volver a ver el gol. Pero son situaciones que no tienen que pasar. Saque de banda a nuestro favor.

¿Preocupa la dinámica del equipo?

Me preocuparía si el juego fuese malo. Pero creo que el equipo está bien. Pero lo que cuentan son las victorias

¿Se escapa el play off?

Vamos en la jornada 16. No miro la clasificación. Mi objetivo es que el equipo compita cada partido. No nos está dando para ganar. No estamos teniendo ese pelín de suerte. También está las lesiones. Lo dije al principio de temporada: el objetivo no es el play off. El año pasado si no ganamos al Girona estamos en Primera RFEF. Si al final estamos y lo peleamos, bienvenido sea.

Trabanco

El chaval ha estado bien, suelto, ha encimado a Aranaz, que es el mejor de ellos...

Campuzano

Es el tercer año que está aquí y lleva 2 goles, algo tendré que ver. Ha recuperado la confianza. No solo por los goles, sino por la confianza y el trabajo defensivo