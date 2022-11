El posible once del Sporting: Cristo y Campuzano repiten en el ataque y el debate pasa a la portería

Con nueve bajas y una dinámica en la que la victoria se ha resistido en las últimas cuatro jornadas, el Sporting recibe esta tarde a un Leganés (El Molinón, 18.30 horas) que encadena los mismos partidos ganando. Abelardo ensayó ayer con Cristo y Campuzano en el ataque, repitiendo la propuesta de la última jornada de Liga, dejando la principal incógnita para la portería. Cuéllar se estrenó en Copa y Mariño no pasa por su mejor momento. El resto de cambios en el once tiene a Trabanco como protagonista de los siete jugadores del filial que integran la convocatoria. Hay duda de si Queipo volverá a la izquierda o, por contra, se mantendrá Jordan en esa posición. El posible once sería el formado por: Mariño; Trabanco, Cali, Insua, José Ángel; Otero, Zarfino, Rivera, Queipo; Cristo y Campuzano. Completan la lista Cuéllar, Aspra, Diego Sánchez, Jordi Pola, Nacho Martín, Aitor García, Oyón, Jordan y Djuka. El Leganés, por su parte, llega sin Gaku, mundialista con Japón, y Dani Jiménez.