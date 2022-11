Las claves de Orlegi para el futuro del Sporting: de los 300 millones de El Molinón, a un ascenso "sin obsesionarnos"

Luis Miguel Pérez es el director de relaciones institucionales de Orlegi Sports, propietarios del Sporting. El mexicano ofreció ayer un desayuno informativo en Mareo en el que pasó revista de la actualidad. Habló sobre el ascenso a Primera, la reforma de El Molinón, el Mundial de 2030 y el modelo que se quiere aplicar con la cantera en Mareo, entre otras cosas. Confirmó lo avanzado por LA NUEVA ESPAÑA sobre el coste que tendría reconstruir el coliseo rojiblanco de cara a la cita mundialista. "La inversión es de unos 300 millones de euros", declaró.

El ascenso, sin obsesión. "Si nos obsesionamos con subir ya seguramente no lo haremos. Hay que obsesionarse con el proceso. Y si necesitamos dos, tres o cuatro años tendremos que adaptarnos. Queremos estar en Primera y si es ahorita mejor, pero hay que sentar bases. El equipo está compitiendo y no nos planteamos este año como una transición. El fútbol tiene una parte que no controlamos. Lo que podemos controlar es que el jugador esté bien, que no falte en el club la alimentación y suplementación correcta..."

Lo aprendido en Gijón. "El Sporting es un icono de identidad social muy importante en Gijón, el equipo de más identidad de la región. Hay instalaciones muy buenas, pero algo anticuadas. El club es un gigante dormido".

Sumar empresas asturianas. "Hay que terminar de entender cómo es la Segunda División. También convencer a los empresarios de que el Sporting es un patrimonio de la comunidad. Hay que ver cómo sumarles al proyecto, asentarnos y ganarnos su confianza. Estamos aquí a largo plazo y buscamos generar un polo de desarrollo, que el club sea una herramienta que ayude a Asturias".

Libertad y expansión. "Cada club tiene sus recursos propios. Estamos presentes, pero cada club tiene su propio día a día. Tenemos un plan para tener cinco o seis clubes y el Sporting es el primer paso en Europa. Hay mayores recursos si la organización es de varios equipos, pero la bolsa del dinero de uno no va al otro, aunque haya un área de servicios compartidos. Cada club debe generar sus recursos. El encargado aquí es David Guerra".

El impacto del Mundial. "Si logramos ser sede la detonación económica para la región es muy importante: hotelería, hostelería, transportes, turismo, la renovación del estadio... eso provoca un ciclo económico que conviene a todos. Hemos ido conociendo y generando buenas uniones y posibilidades. Ahora, hace falta tiempo para demostrar".

Los esfuerzos para ser sede. "Nos hemos sentado con las autoridades, el Principado y el Ayuntamiento a entender que el Mundial es una posibilidad. No se trata de que el coste del estadio lo pague la Alcaldía. No, nadie ha dicho eso. Tendremos que ir a buscar el dinero con ‘sponsors’ y el naming del estadio respetando la tradición. Habrá dinero de la Federación y el gobierno español, porque impacta a toda España y que fondearemos cuando lleguemos a ello. Vemos el apoyo de las autoridades. El Sporting sirve a toda la comunidad, sin importar partido político, religión ni raza. Los políticos lo saben. Sin embargo, lo que podíamos hacer para intentar ser sede ya lo hicimos. Si el Mundial no se da, el Sporting y Mareo siguen. Nuestra misión es que el club esté en Primera, no ser sede del Mundial".

Millones y espectadores. "La inversión para renovar El Molinón son 300 millones en una estimación en base a los metros cúbicos. Se cree que el Mundial de Estados Unidos y México pueda dejar un retorno de 400 euros por aficionado. ¿40.000 espectadores se puede quedar grande tras la Copa del Mundo? Eso es una suposición, lo primero es ser sede y luego ya veremos como solucionamos eso. A lo mejor se le da una vuelta a la economía y está lleno siempre y ver si está en Primera. Entre un estadio de 15 y uno de 40 me quedo con el de 40, pero El Molinón de ahora es extraordinario, con su edad, sus años. Quizás se necesite arreglar ciertas zonas. Funciona y muy bien".

El Oviedo de Pachuca. "El Principado entiende la relevancia del Mundial. ¿El Oviedo fue capaz de presentarse como candidatura? No, por tanto ese tren ya pasó. A ellos les conviene. Si se da la candidatura podrán tener acceso a recursos para renovar su ciudad deportiva porque acogerían entrenamientos. Una cosa es la afición y otro los políticos. El Principado tiene responsabilidad en toda la región, no solo en Oviedo. No creo que encontremos rechazo por un tema de la afición. Hay que ser inteligentes y ellos entienden que esto no beneficia solo a Gijón, sino a todo lo cercano".

Mareo y su reforma. "Hay que terminar de entender la realidad de la cantera en Mareo y que tendremos que hacer para maximizar su potencial. Si sigue siendo ese ente de que atrae talento de muchos, qué y cómo lo vamos a lograr. Es una prioridad maximizar la formación de los jugadores, porque es parte de la identidad que el Sporting juegue con una base canterana. Durante el covid la cantera paró un año. Hay que ver donde estamos y qué posibilidades hay ahora con la reforma de Mareo qué posibilidades hay de tener dormitorios con los jugadores. Es una prioridad para nosotros. ¿La Marruca? Hay muchas posibilidades pero ahora mismo no es una prioridad. Le buscaremos beneficio".

Ciencias del deporte. "El jugador necesita una formación holística para estar en óptimas condiciones para jugar. Tenemos un área que ve eso, como medir el desgaste y la fatiga. A una lesión traumatológica estamos expuestos, pero se puede bajar el índice de lesiones musculares. El tema educativo y académico ayuda a tomar decisiones en la cancha. Tenemos aquí a Odín (Vite, responsable de Ciencias Aplicadas al Deporte), que entiende eso. ¿Todas esas herramientas están ya en el Sporting? No, pero las tendremos".