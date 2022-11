Abelardo, entrenador del Sporting: "Me gustaría seguir en el proyecto, pero no quiero ser un estorbo"

La racha. "Llevamos cinco jornadas sin ganar, pero jugando así nos vamos a acercar a ganar partidos. Sin obsesionarnos. Tenemos que cuidar más los mínimos detalles. En ese aspecto el equipo irá creciendo".

Vuelve Pedro. "Pedro ha entrenado con normalidad y Zarfino es el primer entrenamiento que hace (este jueves). Excepto en la oreja le duele en todos los lados. Tenía molestias en aducctor, isquio, tendón rotuliano... Veremos".

Otras bajas. "Gragera y Jony sigue con su proceso de recuperación. Y Pol (Valentín) igual, sigue con su osteopatía de pubis. Está mejor. Va a ser un poco lento. Gragera y Jony posiblemente la semana que viene se sumarán al grupo. Bruno hay va a ser el primer día que se entrene con el grupo con normalidad".

Huesca. "Un equipo muy Ziganda. A él se le ha dado bien el Sporting tanto con el Oviedo como, en mi caso, también me ganó cuando dirigía el Athletic. A nivel defensivo es un equipo con mínimos resquicios. Rentabiliza muy bien los goles que mete. Es un equipo muy complicado. Lleva siete partidos seguidos en casa sin perder. A ver si conseguimos la victoria y se rompe esa racha".

Defensa. "Estamos siendo un equipo todo lo contrario a lo que se habla de mí. El equipo más goleador de Segunda, inviable porque Abelardo es defensivo. El más goleador de Segunda, inviable porque Abelardo es defensivo. El otro día el 2-2 nos viene por la ambición que tenía el equipo. Un saque a favor y nos viene una contra. Lo digo por un tema positivo, porque el equipo quiere el 3-1, pero también negativo porque no nos puede suceder. Es el típico partido que cuando perdonas, te puede venir el 2-2. Es un proceso de aprendizaje. A nivel ofensivo estoy contento no, lo siguiente. Hicimos un partido muy completo, pero el resultado es el 2-2. Puedo vender cincuenta motos, que al final lo que cuenta son los tres puntos".

Modelo de club. "Ayer estuve con él (Alejandro Irarragorri), en El Molinón. Prácticamente dos horas hablando. Tiene comunicación directa con David y Gerardo, pero es muy cercana la relación con él. A nivel de fichajes de invierno no hemos hablado de nada. Todavía tampoco he hablado con Gerardo. Alejandro te pregunta por todo. Por el funcionamiento del club, por los jugadores…"

El Alcoraz. "Mañana igual se convierte en un partido… no me imagino un 2-2. Imagino un resultado corto. Se puede decidir por mínimos detalles. Espero un partido igualado. Creo que se va a decidir por detalle. Un balón parado, un error… creo que va a ser un resultado corto".

España. "Le envié un mensaje (a Luis Enrique). Ahora está super ocupado y centrado. Fue un partido increíble. Disfruté mucho, como todos. Mejor no se puede jugar. Es solo el comienzo, en España lanzamos en seguida las campanas al vuelo. Poco a poco. Ya dije que en mi porra puse que ganaremos el Mundial. Llegaremos lejos".

Renovación. "No me gusta hablar de este tema. Estoy muy tranquilo y me gustaría seguir en el proyecto. Lo reconozco. Lo dije el primer día, cuando me reuní con Alejandro. Quiero lo mejor para el Sporting. Le ofrecí el puesto el primer día. Si quieren que continúe, encantado, y si no, también. No quiero ser un estorbo para Alejandro y ni para el Sporting. Es una cosa que no me preocupa, ni me quita tiempo. Me lo quita el partido".

El juego. "El otro día remontas el partido. En anteriores etapas, jugabas peor, y ganabas. Estamos jugando muy bien, pero no se está reflejando en los resultados. Me preocuparía jugar como en Tenerife o en Zaragoza. Y aún así, empatando, estaría más preocupado. Jugando así lo lógico es que ganes. Estoy preocupado relativamente. Me fastidia, porque me considero una persona competitiva. El grupo está haciendo muy buenos partidos. Veremos si se acaba la plaga de lesiones. En el fútbol nunca se sabe. Este es el camino. Estoy contento".

La exigencia de Orlegi. "Yo dije que el objetivo no debe ser ese, el play-off. No que no entre en play-off. Vamos a pelear por eso, y si podemos quedar primeros, mejor. El equipo sale a ganar. Somos un equipo ambicioso. Lo hemos demostrado contra el Levante, Eibar, Alavés… El equipo es ambicioso y tira mucho a puerta. Más ambición que la que puedo generar a mis jugadores... Podemos entrar en play-off, pero no debe ser el objetivo. En la situación que estamos, a tres puntos del play-off, la firmaba a ocho partidos del final. El primer ambicioso soy yo. Me considero ganador, no, lo siguiente".

Pensamiento del club. "El club sabe que hay un proceso, pero como a mí, le gusta estar lo más arriba posible. Quieren ver un equipo ganador, ambicioso, y la predisposición y la unión es muy buena. Hay apoyo hacia mi persona total. Me siento respaldado".