Abelardo Fernández, entrenador del Sporting, valoró ayer el empate en El Alcoraz ante la Sociedad Deportiva Huesca.

Sus palabras:

Analisis:

Ha sido un partido igualado. No ha habido continuidad en los dos equipos. Se pudo decidir en cualquier jugada: en el larguero de ellos o en la de Zafino. El empate es justo. En el segundo tiempo hemos estado muy bien y sólidos. Corregimos algunas cosas.

Valor del empate

El equipo hizo buenos partidos ante Albacete y Lenes. Hoy (ayer) estuvimos bien. Solidos. Somos un equipo que no salimos a esperar. Hemos tenido unos problemas. Un virus estomacal. Pedro iba a ser titular por las molestias de Gio, que ha estado fenomenal Estoy cada vez más orgulloso de este equipo por la unidad que hay

Ansiedad por ganar

No veo ansiedad por ganar. Creo que hoy es un empate bueno. Por el rival, imagen y escenario. A un rival difícil de meterle mano, bien trabajado por el Cuco, que nos va a hacer crecer. El equipo está bien, vamos recuperando gente: Aitor llevados partidos, Pedro ha participado. Ha entrado gente en la dinámica y eso es bueno

Suplencia de Mariño

No significa que Diego lo estuviese haciendo mal. Es importante dejar portería a cero. No sé si va a jugar Cuéllar contra Las Palmas. El puesto de portero es como los demás. Quería probar, como lo he hecho en la delantera, medio laterales. Veníamos de una racha no buena en cuanto a goles.

Virus

Creemos que no es por comer nada en mal estado. Mira que catarro tengo. Estuvimos en un hotel fantástico. Ha aparecido esta noche; ya se venía incubando. Gragera se tuvo que ir a casa, por un problema de diarrea. Los más afectados son Pedro, Nacho… el círculo de José

Lesionados

Esta semana espero que algunos de los lesionados van a entrenar con el grupo. El problema cuando vienen de un mes… Es que hay un proceso. José y Jony se incorporarán esta semana

Visita Alejandro Irarragorri

Se iba rápido a Madrid y no lo he visto. Que venga porque cada vez que viene no perdeos y empatamos. La relación es buena. Ha sido una sorpresa agradable y positiva. Estuvo en el hotel y en el vestuario.