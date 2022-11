Cuéllar: "Me gustaría seguir en el Sporting; viéndome a los 38, quiero llegar a los 40"

Iván Cuéllar comparte su satisfacción por haber podido vivir sus primero minutos de Liga ante el Huesca. El emeritense era el único futbolista de la primera plantilla que no había participado en la competición. Pide asumir con naturalidad los cambios en un puesto tan singular como el suyo y deja ver su intención de seguir un año más en el Sporting de Gijón. Termina contrato a final de temporada y, a sus 38 años, quiere continuar hasta los 40.

Vuelta a la titularidad: "Contento de volver al equipo, de ayudar desde dentro. A cualquier jugador lo que le llena de satisfacción es ver reflejado en el campo su trabajo diario. Lo valoro favorablemente. Es un premio a mi trabajo diario".

Charla del Pitu. "El entrenador nos comentó el día antes por separado la opción del cambio. A pesar de ser un puesto especial como la portería, es uno más. No hay que darle la importancia que se le da o esa similitud de diferenciación. Es un cambio más para ayudar. No hay que señalar nadie. Han jugado todos los compañeros. Ya he tenido la oportunidad en Liga".

El fútbol. "El fútbol no cambia, cambian los condicionantes. A raíz de la pandemia esos cinco cambios posibilitan que el ritmo de juego no baje. Te da para mucho. Es bueno en todos los sentidos. Es bueno tener una plantilla amplia y muy igualada".

Puerta a cero. "Es una parcela que engloba a todas las líneas. Es trabajable y es metérselo uno en la cabeza. Un equipo que crea tanto debe ser también sólido para que sean eficaces los goles a favor. Sabiendo que íbamos a un campo distinto por la dinámica como local y su fortaleza a nivel ofensivo y balón parado, se reflejó lo trabajado".

Inicio como suplente. "Uno lo que quiere es participar y aportar su trabajo. No te sientes mal, pero te sientes en deuda contigo mismo porque falta algo para convencer al entrenador. Tienes que trabajar más duro para buscar lo que quiere él de ti".

Futuro. "No lo hemos hablado. Vivo mi día a día y me encuentro bien. Si fuera por mí, hasta donde diera honestamente, sabiendo que puedo competir y puedo aportar".

Play-off. "Entiendo al míster de que hay que vivir el día a día y no poner un objetivo a largo plazo. Lo que es cierto es que hay que ser realista y no pensar ahora en el play-off. Quiero lo máximo, pero requiere un proceso. Para llegar ahí tienes que ser competitivo".

Modelo de portería. "Si hay dos porteros con experiencia y un caché... Por eso es difícil ser entrenador. Está todo tan ajustado, hay poca diferencia. No veo inconveniente en cambios entre Diego y yo, o el lateral. Elevas el sistema competitivo".

Carácter. "Me contagian más todavía (Cali, Zarfino, Insua, Christian...). A cualquier compañero que vea, para mí es grato. Son capaces de aguantar para que no se tambalee el barco".

Las Palmas. "Preocuparme nada, ocuparme todo. Si van segundos será por algo. Es uno de los mejores en cuanto a juego vistoso y táctico. Tienen mucha técnica. Los equipos canarios se asocian muy bien".

Seguir en el Sporting. "Sí, sin duda (seguir un año más). El que me conoce la sabe. Sinceramente. Me dije a mí mismo que quería estar hasta los 38 al máximo nivel posible. Pero viendo como estoy a los 38 quiero llegar a los 40. Me voy poniendo metas. Incluso mi mujer me presiona para que no esté mucho tiempo en casa. Tendré que hacerle caso".

Hambre. "Hay muy buen grupo. Esos cambios a nivel técnico y táctico ha hecho que todos nos sintamos partícipes. Eso hace más piña y más grupo. Tenemos que estar apoyándonos. Veo hambre, ganas, rabia y pundonor. También ese oficio que nos hacía falta el año pasado. Gente de garra y oficio".

Cambio en el club. “Es prometedor. Es ilusionante. Debe ilusionar a toda la ciudad e incluso al Principado, como comunidad. Es lo que se merece esta ciudad, esta gente, este club. Todas estas renovaciones a nivel estructural hacían falta. Van a hacer crecer al club a nivel nacional y ojalá a nivel internacional. Es una pena no tener veinte años”.