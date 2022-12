Abelardo Fernández, entrenador del Sporting, compareció este mediodía en Mareo ante los medios de comunicación con vistas al encuentro que los rojiblancos disputan mañana en El Molinón ante Las Palmas.

Sus palabras:

Bruno

Bruno es la tercera semana que entrena. Todavía le falta ritmo competitivo, ha hecho una buena semana y en esa posición necesitamos un pequeño refuerzo. No tenemos a Pol. Decidí llevar un defensa más

Gragera y Jony

Gragera y Jony hicieron la semana completa

Djuka

Djuka tuvo el lunes una pequeña rotura, donde las costillas. Desde el lunes no entrenó y es baja

Las Palmas

Para mi no añade presión y a mis jugadores espero que tampoco. De los últimos once solo hemos perdido dos. Los puntos no se han reflejado con los merecimientos. Mañana es un partido muy difícil. Si no el que más, de los más difícil. Sino tenemos la posesión, vamos a perder. Son también peligrosos en la transición.

Racha

Llevamos seis partidos sin ganar pero cuatro partidos que no hemos perdido

Viera

Es un futbolista buenísimo. Técnicamente muy bien dotado, gran pasador, rápido en conducción… Pero Las Palmas no es solo Viera. Tiene a Moleiro, Pejiño… una serie de jugadores a los que les encanta tener el balón. Defensivamente son fuertes. Defienden muy bien. Nos van a exigir nuestra mejor versión

Balance

Soy una persona bastante equilibrada. Mañana desempato. Es muy difícil tener ese dato. Es anecdótico.

¿Cómo enfrentarse a Las Palmas?

Ojalá se nos diese el partido del Andorra. Se decía que iban a estar abajo y mira la temporada del Andorra. Moleiro, Pejiño, Viera son grande regateadores. Nosotros también tenemos jugadores buenos en el uno contra uno y les podemos hacer daño.

Insignia de oro

Estoy muy emocionado y muy orgulloso. Recibirlo de varios jugadores que eran mis ídolos. Formo parte de la asociación. Va a ser un día muy especial y emotivo. Estoy muy contento.

Mundial y Porra

Temí. Temí. Tengo mucha presión con esa porra. Hubiese sido un bombazo que hubiesen pasado Japón y Costa Rica. Ya lo fue que no pasase Alemania. Tuvimos el partido tonto

Mercado de invierno

No hemos hablado aún

Luis Enrique

Luis es muy querido y odiado. No voy a descubrir a Luis Enrique como perdona, porque es mi amigo. Es un entrenador top mundial. Guardiola, Klopp y Luis son mis tres entrenadores favoritos. No escucharas a ningún jugador hablan mal de él. A mi me podrá criticar mucha gente y otra le gustaré. Es el fútbol.

Dispositivo derbi

El fútbol tiene que ser una fiesta. Tengo amigos de Barça o Madrid. Me gustaría que incluso el derbi lo viviese ambas aficiones juntas..