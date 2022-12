Sorpresa en la convocatoria del Sporting de Gijón. Y no por las novedades -que también- sino por una ausencia: Djuka no estará ante Las Palmas. El club ha informado que el delantero tiene una lesión en los "músculos abdominales". El futbolista será baja segura de cara al duelo que se celebra mañana en El Molinón ante el club canario. Pero la lesión no parece grave. Tiene, por lo tanto, opciones de estar a disposición ante el Lugo el próximo jueves. Abelardo, en cualquier caso, ha recuperado a dos efectivos: Gragera y Bruno. Esta es además la primera lista del zaguero canario desde su llegada a Mareo.

La lista completa Mariño, Cuéllar, Rosas, Pola, Bruno, Cali, Insua, Diego, Cote, Jordan, Otero, Rivera, Zarfino, Cristo, Campuzano, Gragera, Jony, Pedro, Milo y Aitor