Abelardo asume la realidad: "Lo hemos intentado, pero Las Palmas ha sido mejor que nosotros en todos los ámbitos"

Abelardo, entrenador del Sporting de Gijón, reconoció que Las Palmas "fue mejor equipo" tras la derrota en El Molinón a manos del club que dirige García Pimienta. Estas fueron sus palabras

Análisis del partido

Es el partido más complicado. Ellos han sido mejor equipo. Creo que pusimos más corazón que juego. Lo intentamos, pero Las Palmas en todos los ámbitos han sido mejor. Hemos tirado más tiros, pero ellos controlaron el partido. El justo no se ha visto peligrar en ningún momento. No hemos superado a Las Palmas: tiene un gran equipo y plantilla. Han sido mejor que nosotros. Es un equipo muy bien dotado. A nivel defensivo son mejores. Otros años dejaban espacios atrás. Este año han encajado solo diez goles y cinco fueron en dos partidos. Defensivamente son muy compactos. Nos ha costado más con balón. Estuvimos más planos

Físicamente

No digo que no llegan; digo que nos ha faltado el uno contra uno. Si no llegan, estaríamos dominado. Estamos recuperando jugadores que les falta ritmo de competición. No estamos teniendo suerte.

Campuzano

Tuvo una molestia al principio de semana. Los dos últimos días tuvo molestias. Noto una molestia. Hará pruebas

Racha

No voy a engañar a nadie: llevamos 7 partidos sin ganar. Hoy no lo merecimos. Otros, sí. Más motivación para mí y cuero técnico: intentar cambiar esta racha

Falta al equipo

Es que no me gusta decir que falta suerte, pero no tenemos suerte. El gol es de rebote. Achacar el fútbol a la suerte... Nos está viniendo todo en contra: lesión de Djuka, Campuzano. No he tenido al 90% de la plantilla a disposición. Hay que seguir. No nos queda otra que recomponernos. Hoy no nos ha dado. Hoy no he visto que pudiésemos levantar el partido por lo bien que estuvo Las Palmas.