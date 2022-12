La posible vuelta de Pedro da opciones a Zarfino junto a Cristo ante Las Palmas

Abelardo vio ayer aumentadas sus opciones con la inclusión de Bruno –por primera vez– y los regresos de Jony y Gragera a la convocatoria. Aunque pierde a Djuka, con una lesión en los músculos abdominales, que no reviste mucha gravedad, pero que le impide estar en condiciones para el duelo de estar tarde ante Las Palmas. El técnico del Sporting podría hacer pequeños ajustes en el once respecto al equipo que empató en Huesca. En ese sentido, Cuéllar se mantendrá como portero titular; pero Pedro se postula como una opción probable para ser socio de Rivera, lo que empujaría a Zarfino al enganche, si no descansa, ya que acumula un importante cansancio muscular. Otra opción es que descanse el medio uruguayo y Campuzano actúe de nuevo como titular acompañando a un Cristo que parecer ser un fijo en el ataque en vista de sus últimas actuaciones. También hay dudas con los extremos: Otero apunta a ser de partida, con debate entre Queipo y Aitor García. Viera es baja en Las Palmas.