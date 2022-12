Gio Zarfino, medio del Sporting de Gijón, atendió este mediodía en Mareo a los medios. El jugador hizo hoy trabajo específico, pero, en principio, estará a disposición el jueves.

Racha: Llevamos varios partidos haciéndolo muy bien, merecimos ganar, pero esto va de resultados y no de merecimientos. Las Palmas fue superior a nosotros pero nos ganan con un gol increíble, con muchos rebotes. Hay que entrar otra vez en la dinámica. Creo que ganando vamos a salir de esta situación que es un poco incómoda.No vamos a quedarnos con que merecimos más. Hay que ganar. Salimos a ganar en cada partido, pero no se dieron los resultados. Hay que dar un paso al frente, el Sporting no puede conformarse con un empate. Hay que darle la vuelta a la dinámica, es lo que nos toca a los jugadores.

¿Cómo está Abelardo?: Abelardo está como siempre. Nos da herramientas durante toda la semana, pero los que tenemos que dar un paso adelante somos los jugadores.

¿Ansiedad?: Estamos en una situación en la que te comes la cabeza sobre por que no ganas. Somos autocríticos y quizá te das más palos de los que deberías. Hay que sacar el orgullo, cuando ganemos el siguiente partido se va a dar todo de cara. El grupo está muy bien, no hay nada entre nosotros ni con el entrenador. Cuando te tocan la fibra, son momentos para levantar la situación.

Derbi: Es algo muy bonito jugarlo, pero el partido primordial es Lugo. Ya lo afrontaremos como hay que afrontarlo, se habla en la calle porque quedan dos semanas. Ojalá cuando llegue podamos llevárnoslo.

Mareona en Lugo: Ellos te respaldan, pero tenemos que darles alegrías. La gente está con nosotros en este bache y tiene mucho mérito. Esperemos y queremos ganar para darles una alegría.

El Lugo: Es un equipo muy competitivo, que conoce bien la categoría. Tiene un sello desde hace muchos años. El juego de ellos es complicado de contrarrestar, hemos trabajado para prepararlo de la manera.

¿Dónde se siente más cómodo?: Cuando juego de mediocentro, controlo más la zona de delante y atrás. Soy mucho de hablar y ordenar en la presión. Cuando estoy más arriba, el Pitu me dice que llegue en segunda línea. También presiono más arriba. Toque donde me toque, hay que dejarlo todo por el club y mis compañeros.