Las peñas regionales de fuera de Gijón: veinte socios y un 40% de abonados

Las peñas del Sporting en el Principado y que no estén fundadas en Gijón deberán tener un mínimo de veinte afiliados y que, al menos, un 40% de los inscritos al colectivo sean abonados del club rojiblanco para tener la consideración de oficial. Este es uno de los criterios que está en el borrador trasladado el pasado viernes por el club rojiblanco a la Federación de Peñas Sportinguistas y Unipes, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, y que más preocupación está generando entre las agrupaciones de hinchas. De hecho, varios de los presidentes de peñas sportinguistas con sedes en distintos rincones de Asturias se encontraban en los últimos días haciendo números para calcular si cuentan con el porcentaje que exige el área social del Sporting.

La peña de Vegadeo, por ejemplo. Una de las más conocidas en la Mareona. Tiene 190 socios y cuenta con unos veinte abonados, según el último recuento. Es decir, no tendría consideración de peña oficial, según los nuevos parámetros que ha implantado el Sporting. En ningún caso desaparecerían como colectivo. Podrían continuar formando parte de la Federación de Peña Sportinguistas y seguir con sus actos: cenas, encuentros... Pero no tendrían las ventajas que ofrece el club a los llamados colectivos "oficiales". Ni tampoco derecho a contar con representación en sus actos. "No es lo mismo una peña de Gijón que una que necesita más de siete horas para asistir a un encuentro al Molinón. El gran patrimonio de este club es su afición, se debe cuidar no tratar como mercancía", lamenta molesto Jano Murias, de la peña de Vegadeo. En cualquier caso estos parámetros son orientativos en estos momentos. El área social del Sporting, de hecho, se abre a debatir con los colectivos sobre estos baremos. No son –a día de hoy– criterios cerrados. Aunque en el caso de la peña de Vegadeo, por continuar con el ejemplo, parece complicado que con su porcentaje de abonados actual puedan cumplir las demandas del área social del Sporting.

Hay otras peñas que se encuentra en una situación parecida a la de Vegadeo y que tienen difícil alcanzar las condiciones mínimas que plantea el club. Este tema será expuesto dentro de los puntos del día en las asambleas que celebrarán próximamente la Federación de Peñas y Unipes. Hay además una sensación de malestar entre los presidentes de los colectivos que tienen sede en Asturias, que hacen énfasis en las dificultades que tienen muchos afiliados en ser abonados del Sporting con los horarios actuales de LaLiga y los precios que ha fijado el club en su campaña. Fuera de las fronteras del Principado los criterios son menos restrictivos: el mínimo de socios es de diez y solo uno tiene que ser abonado.