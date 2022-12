Abelardo: "Tengo el parte médico de la guerra de Vietnam"

Abelardo, entrenador del Sporting de Gijón, atendió este mediodía a los medios de comunicación. "Mañana podíamos jugar mal y ganar 0-1".

Sus palabras

Bajas:

“Si fuese solo Pedro. Estamos gafaos. En cuanto a lesiones. Tengo el parte médico de la guerra de Vietnam. Hoy Gio se ha entrenado por primera vez: esta destrozado, tiene el tendón. Pedro es el tendón. Son descomposiciones. Zarfino está entre algodones. Hemos decidido que viaje.

Carga de trabajo:

Esta semana hemos bajado la carga de trabajo. Jugamos mañana y el domingo. No tiene nada que ver. Son lesiones por descompensación. Son molestias en el tendón rotuliano. No tiene nada que ver. Estamos teniendo mala suerte en este sentido.

Situación del club

El equipo lo intentó de todas las formas: Las Palmas hizo un partido muy serio y además respetándonos. Nos jugó en el segundo tiempo replegados. En los demás partidos hemos hecho cosas para ganar. A ver si mañana hacemos otra vez ese tipo de partidos. El equipo no tiene nada que ver a la dinámica del año pasado.

La importancia de la clasificación es en la jornada 42. No soy de los que me planteo… a ver si sacamos 2,3 puntos… La Segunda es tan igualada… Cuando tiene que ser real

Guille Rosas

Guille ha hecho buenos partidos: le vino bien esa competencia con Pol Valentín. Lo está haciendo bien. El otro día no hizo mal partido: Pejiño, Moleiro…

Aitor

Aitor rinde mejor en banda derecha que en izquierda. Buscamos esa verticalidad

Otero

Otero lo hemos usado mucho. Porque Aitor y Jony no los hemos usado mucho. Otero me puedo plantear darle d

Djuka

Sigue teniendo esa molestias. Una cosa es dolor y otra es molestia. A estos dos últimos entrenos ha entrenado bien. Para nosotros seguramente de Campu será un jugador de partida.

Bruno

Veremos a ver… Si puede entrar o no. Tendrá que jugar. No está al 100%. Pero es un jugador con experiencia:

Jony

Tiene que ir poco a poco. Si mañana no juega y el domingo tenemos algún lesionado.., pues igual tiene que jugar de titular. Hay que ir poco a poco. Pero tampoco creo que esté para jugar 90 minutos

Lugo

No le damos importancia especial. No sabía que el Lugo esté marcando el descenso. Es importante para cambiar la racha de estos partidos sin ganar. Nos enfrentamos a un rival que lo ha hecho muy bien en estas dos jornadas con el cambio de entrenador: es un equipo organizado, tienen a Cris Ramos que en el juego aéreo es un grandísimo entrenador. Equipo complicado y más en su campo. Yo mañana prefiero jugar horrible y ganar. He visto partidos de equipos que juegan mal y ganan. A ver si mañana jugamos peor, tiramos una vez puerta y ganamos 0-1 y nos venimos a casa con los tres puntos.

Gaspar

No me sorprende el rendimiento de Gaspar: es un extraordinario futbolista. Me alegro por él. El otro día lo vi en Ponferradina y estuvo extraordinario. Fue una decisión mia y de el: a nivel mental era un chico que quería salir. . Se lo merece.

La porra del Mundial y Luis Enrique

Se fue al carajo. Acertó un miembro del cuerpo técnico. Ayer es un ejemplo. Es el fútbol. El equipo que propuso el fútbol fue España. Para mi mereció ganar. El Mundial a 1 partido… tienes que tener varios partidos a tu favor. Espero que Luis (Enrique) siga pero no sé qué va a pasar