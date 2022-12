Abelardo, entrenador del Sporting: "Hemos vuelto a perder dos puntos"

Contento por el fútbol desplegado por su equipo y frustrado por el resultado. Abelardo, entrenador del Sporting de Gijón, asume la oportunidad perdida ante el Cartagena para volver a ganar en casa en un duelo dominado por los rojiblancos. El Pitu atribuye la escasa pegada a "la falta de suerte" y a una "mejor definición" que dejó al equipo con un solo punto. No quiere hablar demasiado del derbi, pero reconoce que "para nuestra gente significa más que tres puntos".

Derbi. “Para la gente y para todo sportinguista, en el marcador son tres puntos, pero significa mucho más. Ya veremos cómo lo preparamos”.

Punto. “Hemos vuelto a perder dos puntos. No podemos generar más ocasiones. He disfrutado con mi equipo. Hemos estado muy bien. Ha sido una pena. Ha sido un partidazo. A nivel defensivo hemos estado casi perfecto”.

Faltado. “No es solo este partido. Faltó el gol. Ha sido varios en casa que nos ha pasado. Nos falta definición. El equipo ha hecho un gran esfuerzo otra vez. Se ha dejado todo el equipo. Han hecho un partido extraordinario. El equipo demuestra que está vivo y es importante el punto a pesar de que hubiéramos merecido tres”.

Físicamente. “Hicimos seis cambios respecto al partido de Lugo. El equipo físicamente no está mal. Hemos acabado mejor que el Cartagena. En el segundo tiempo hemos sido superiores. Al final incluso ellos tuvieron la de Ortuño al palo. Porque este tipo de partidos son los que te ganan al final”.

Carta a los reyes. “No hemos hablado del mercado de invierno. Lo que pedimos es tener un poco más de suerte. No gol, porque llevamos una cifra importante. Somos el equipo que más genera de la Liga, pero nos falta una mejor definición. Cambiará, o eso espero. Esta es la línea”.

Rotaciones. “No tenían que ver con el derbi. He puesto a los mejores para este partido. Jony y Jordan han estado bien los dos. Jordan sobresaliente, dando pausa y siendo vertical”.

José Ángel. “Fue decisión técnica. También por peligrosidad a nivel muscular. Diego estaba entrenándose bien. Me da tranquilidad”.

Final de partido. “Temía porque el rival metió a gente fresca y cuando perdonas, te pueden pillar. Es increíble el esfuerzo de un chaval como Gio (Zarfino). Es todo pulmón y corazón. Engloba el futbolista que queremos en el Sporting”.

Gragera. “Pienso que igual es mejor central que pivote. Se lo he dicho a él, pero no se ve ahí. Ya lo habíamos probado en pretemporada. Nos da esas dos posiciones”.

Djuka. “Tuvo una clara, pero hubo más. Necesita meter más goles, pero no es el problema. Es que no estamos teniendo esa fortuna. Venimos de una victoria épica, y ahora hemos jugado mucho mejor. Me marcho muy contento, un poco apenado, pero firmo tener siempre cuatro o cinco ocasiones. Mis equipos quiero que sean así. No les puedo pedir más”.

Bruno. “Le falta un poco para jugar noventa minutos. Si todo va normal jugará en Soria en Copa. Es el primero que sabe que todavía le falta un poco. Por eso opté por Jose (Gragera)”.