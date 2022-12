El sportinguismo confía en "romper al fin la estadística" en el derbi

Con suma cautela, respeto al eterno enemigo, pero con confianza en conseguir "al fin" un buen resultado en el primero de los dos partidos más esperados por la afición rojiblanca. Así afronta el sportinguismo el derbi asturiano de este sábado en Oviedo. La mayoría de aficionados rojiblancos no ve al Sporting como favorito, por varios factores: la dinámica de resultados del equipo de Abelardo, pese a la mejoría en estos dos últimos partidos, y, sobre todo, los números que viene cosechando el plantel en su particular cara a cara a cara ante su enemigo número uno. También hay quienes sostenían ayer, a la salida de El Molinón tras el empate ante el Cartagena, que es muy difícil salir vencedor del Carlos Tartiere con la falta de acierto ofensivo que viene mostrando el equipo, especialmente en los últimos partidos. Los seguidores señalan a Cali, Zarfino, Djuka y Jordan como los referentes para inclinar la balanza.

"Va a ser un partido muy complicado. Sobre todo, por cómo se está jugando. El equipo tiene un problema: necesita muchas ocasiones para marcar. Hoy (por ayer) tuvimos siete claras. Pero no hubo manera. Habríamos necesitado otras tres más para al menos marcar una. Y en un derbi...", explicaba Pedro Pineda. "La dinámica no es buena... Está todo muy igualado. Creo que Zarfino o Cali tienen carácter y en este tipo de partidos pueden marcar la diferencia", apuntaba Jaime Mier. "Veo un empate... Será un partido trabajado, de los que cuestan ganar. Confío en Djuka, por su carácter; creo que puede terminar su sequía en Oviedo", analizaba Sergio Simón. Otros abonados, como Jesús Simón, observan en el centro del campo la batalla decisiva. "Ahí el Sporting tiene más que el Oviedo. ¿Las estadísticas negativas? Están para romperlas", añade el abonado, que apuesta por el descaro y pundonor de un jugador revelación en el último tramo. "Jordan puede marcar la diferencia. Me está gustando como juega", afirma.