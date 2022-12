"Este Sporting tiene al fin mucha sangre caliente y eso me gusta"

Doce de la mañana en Mareo. Hace escasos minutos que se ha terminado la penúltima sesión de entrenamiento antes del derbi y Djuka, uno de los grandes líderes del proyecto, irrumpe en la sala de prensa Leli Rubiera. Sobre sus espaldas, una mochila que pesa lo suyo: son ya 16 partidos consecutivos sin gritar gol. Djurdjevic es extraordinariamente disciplinado. Y muy educado: toma asiento en el lugar exacto donde se encuentra LA NUEVA ESPAÑA antes de comenzar una entrevista extensa donde contesta sin ningún tipo de evasivas. Se expresa en un español perfecto, cada vez más rico en palabras. Su lenguaje corporal, serio, sobrio, choca con su sencillez y suma cordialidad. Incluso se le escapan varias sonrisas al hablar de sus hijos (Tadej y Andrea).

–¿Preparado para el derbi?

–Es un partido muy importante para nosotros y para toda la gente de Gijón. He tenido la suerte de jugar dos derbis grandes: en Grecia (Olympiacos-Paok) y en Serbia (Estrella Roja-Partizán). Pero este es más guapo. Tenemos que prepararnos para ganar.

–¿Y había estos protocolos de seguridad tan estrictos para los aficionados?

–¡En Serbia lo son mucho más! Porque los dos estadios están en 200 metros. Hay mucha más…

–¿Violencia?

–Sí. Allí todo es peor. Y en Grecia, también. Pero este va a ser guapo. Sábado a las nueve de la noche para un derbi de Asturias… Sé que las entradas están agotadas. Todo es perfecto.

–¿Y cómo se afrontan estos partidos: más corazón o cabeza?

–Las dos cosas. Necesitamos tener corazón caliente y cabeza fría para ganar. Será en cualquier caso un partido difícil.

–Lleva 16 partidos consecutivos sin marcar gol. ¿Pesa mucho esa mochila?

–Firmo ganar el derbi sin marcar un solo gol. Porque ganar nos daría mucha alegría antes de vacaciones.

–¿Cómo se encuentra?

–Estoy con confianza. Tengo todo el apoyo del cuerpo técnico y del club. Sé que no estoy marcando goles, pero estoy muy tranquilo. Todos los delanteros pasan malas rachas. Creo que voy a romper la sequía el sábado.

–¿Cuál es la principal diferencia con la anterior sequía?

–Con 28 años y después de cinco aquí, ahora llevo las cosas de una forma mucho más tranquila. Cuando firmé por el Sporting y pasé catorce o quince partidos sin marcar fue un momento muy difícil. Ahora estoy mucho más tranquilo. No se me ha olvidado marcar goles. Tengo el apoyo de todos. Eso hace que sea mucho más fácil.

–Ahora que las cosas no están saliendo: ¿qué supone llegar a casa y ver a Andrea y Tadej?

–Significa mucho ver a mi familia cerca. Soy algo cerrado y no hablo mucho. Cuando estoy en casa intento no hablar de fútbol y paso mucho tiempo con los niños. También viene mi familia de Serbia. Cuando estamos juntos todo es mucho más fácil. Ahora que no estoy marcando se pasa mal. Pero con ellos todo es más fácil.

–¿Se arrepiente de renovar?

–No. Fue una muestra de la confianza que tiene el club en mí. Por eso siempre doy todo. Al final cuando un delantero no marca goles es muy difícil. Espero hacerlo pronto.

–¿Qué le trasmite Abelardo?

–Confianza y tranquilidad.

–Renunció a acudir a la última convocatoria con Montenegro para estar con el Sporting en sus encuentros en Liga.

–Sí. Llamé al seleccionador. Lo entendió. No hay problema. Montenegro jugaba dos partidos amistosos y nosotros contra Leganés. Tengo muy buena relación con él.

–El Grupo Orlegi ha hecho toda una revolución en la plantilla en su primer proyecto. ¿Qué le parece el equipo?

–Este año hay al fin mucha sangre caliente y carácter, y eso me gusta. En los últimos años nos ha faltado carácter. Hay muchos jugadores nuevos. No estamos teniendo suerte en los últimos partidos. Hemos merecidos muchos más puntos de los que llevamos. Esto es fútbol. Estoy seguro que las cosas van a cambiar. Es que estamos jugando bien. Este Sporting compite muy bien. Cada partido hemos estado cerca de ganar, salvo en Granada.

–¿Le gustan los fichajes?

–Cali, Zarfino, Otero… Tienen mentalidad ganadora. Nos ha faltado estos años. Y es muy importante para un equipo como el Sporting. Necesitábamos más carácter.

–¿Y todavía hay tiempo de llegar al play-off?

–Ese es el objetivo del club cada año. Seguro que todo el cuerpo técnico piensa sobre eso. El Sporting siempre está obligado a estar arriba. Vamos a estar ahí seguro.

–Rechazó dos ofertas: una del Lask y otra de México.

–Sí, es verdad. Quería seguir en el Sporting. Orlegi me demostró mucha confianza. Por eso firmé la renovación. Siempre lo he dicho, llevo aquí muchos años, pero me falta un único objetivo: quiero jugar en Primera con el Sporting.

–¿Se ve retirándose en el Sporting?

–Con estos cinco años, sí (risas).

–¿No se mueve entonces en el mercado de invierno?

–Me quedo al cien por cien.

–Siempre ha manifestado su sueño de jugar en Primera División. El Rayo llamó a su puerta. ¿Se escapó una oportunidad?

–Pasó lo mejor que podía pasar: quedarme. Dios sabe cuál es la mejor ruta para mí. Estoy en el mejor sitio que tengo que estar. Nunca miro atrás. Vivo en presente, no en el pasado.

–¿Quita el sueño no marcar?

–He pasado unas cuantas noches sin dormir. Pero tienes que ser fuerte mentalmente. No se me ha olvidado jugar al fútbol. Tampoco marcar goles.

–Cristo le ha dado al equipo un plus.

–Cristo tiene mucha calidad. Nos puede aportar mucho. Tiene muchísima calidad. Jugadores así solo ayudan.

–¿Qué tal le va con Abelardo? Es de los entrenadores exigentes…

–Pitu es de la casa. Entiende el Sporting y sabe cómo van las cosas. Me gusta. Aprieta mucho porque quiere sacar rendimiento de todos los jugadores. Busca que demos lo mejor.

–A pesar de la sequía la afición siempre ha estado con usted.

–Sé que todos los sportinguistas están conmigo. Saben que doy y daré todo por el club. Significa mucho que me aplaudan ahora, que estoy en una mala racha. El Sporting tiene la mejor afición de España.

–¿Hay muchos cambios con la llegada de Orlegi?

–Llevan poco tiempo, pero se ve que quieren hacer muchas cosas. Lo de las obras de Mareo es muy importante. Están muy cerca de los jugadores. Antes del partido están en el vestuario Guerra (David) y Gerardo. Eso significa mucho.

–¿Qué tal es el trato con ellos?

–Con Gerardo y Guerra hablo casi cada día. Me dan apoyo y confianza. Me dicen: ‘No te preocupes por no marcar goles. Lo importante es que des el cien por cien. Los goles llegarán’.

–Este año ha sido nombrado como uno de los capitanes.

–Hubo muchos cambios en la plantilla. Se han quedado Diego (Mariño), Nacho (Méndez), José (Gragera), Pedro… El resto, son nuevos. Estar entre los cinco capitanes significa mucho: estoy con Diego y Pichu, que llevan muchos años, Jony, que para el Sporting es una estrella, y Cali, que tiene esa mentalidad que necesitábamos y viene de ser capitán en Boca Juniors.

–A su compatriota Milo le está costando entrar.

–Tiene suerte: habla español. Sabe que hay que entrenar fuerte y dar el cien por cien. Al Pitu le gustan los jugadores que entrenan fuerte. Necesita adaptarse un poco más a este fútbol. Segunda es una categoría muy difícil. Pero es joven. Puede hacer carrera aquí en el Sporting. Tiene calidad.

–¿Lo conocía?

–Sí. Lo vi en algunos partidos, porque a veces veo al Partizán. Marcó muchos goles y lo tenía controlado.