La reflexión de Abelardo tras el derbi en Oviedo: "El Sporting no mereció perder"

Abelardo, entrenador del Sporting de Gijón, explicó que el equipo rojiblanco "no mereció perder" tras caer (1-0) en el derbi asturiano ante el Oviedo.

Sus palabras

Análisis

Ha sido un partido equilibrado. Nos ha penalizado lo que nos penaliza siempre: sui no marcaos, no ganamos. Hemos tenido tan clara de Djuka. Ellos han hecho su partido: han buscado estilo directo. No creo el Sporting haya desaparecido en el segundo tiempo. Estos partidos son intensos, de disputa y poco futbol. El Sporting no ha merecido perder.

Mala puntería

Hemos tirado 12 veces, ellos 4. Y el único a puerta fue el penalti. Esa efectividad es mérito de ellos

Fichar a un delantero

Es pronto para hablar de estas cosas, pero no estamos teniendo suerte de cara a gol. No hay equipo que genere más. Lo que manda es meter goles

Penalti

El penalti ha sido inocente por nuestra parte

Estilo del Sporting

Ha sido el equipo que he entrenado que mejor juega a fútbol: ocasiones de gol, verticalidad, ataque, personalidad. Tenemos 27 puntos. Dirán está loco. En cuanto generar, es el equipo que mejor lo está haciendo. Igual es mejor tirar una vez a puerta y meter gol

Cambio de Djuka

Se quedaron Juan y Zarfino: buscábamos la espalda de los centrales. Son mínimos detalles. Quitar a Gio o a Christian era perder potencial en estrategia.

Ambiente

Se ha visto un gran ambiente. Un partido bonito, deportivo, como tiene que ser un derbi

¿Afectará la derrota?

No nos va afectar para nada la derrota, como si hubiésemos ganado. Tampoco íbamos a tener una euforia desmedida por ganar aquí

Fichajes invierno

Eso no depende de mí; hay una dirección deportiva que tiene que decidir qué se trae, si se trae algo. Yo me centro más en el partido del miércoles

Djuka

Este año no está acertado. Otros años marcó 15 o 20 goles. Es cuestión de que coja confianza. Él u otro compañero