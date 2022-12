La afición del Sporting apunta a la delantera: "Falta un goleador"

Ni había motivos, ni ganas. El Sporting regresó ayer a los entrenamientos en Mareo entre un tremendo silencio. Jugadores y técnicos, envueltos en rostros de seriedad. No es una derrota más la vivida ante el Oviedo. A los protagonistas rojiblancos del derbi no se les vio en el verde. Como es habitual, los jugadores con más minutos realizaron trabajo de recuperación en el gimnasio. Tampoco hubo reproches para los que saltaron al campo entre las poco más de quince personas que siguieron la sesión desde el otro lado de la valla. El entrenamiento, a puerta cerrada tras el primer cuarto de hora, tampoco daba para más. El ambiente de decepción era compartido. Entre los aficionados, una clara conclusión: "Nos falta un delantero goleador". El club lleva semanas trabajando en la llegada de un atacante en el mercado de invierno. La imagen en el derbi añadió argumentos.

"Jugamos mejor que ellos. El Oviedo no tiró a puerta", comenta Monchu Alonso. Él es un sportinguista residente en territorio del eterno rival. Eso es doble castigo cuando toca tener que torear con el resultado adverso de un derbi como el disputado en el Tartiere. "Es fútbol. ¿Cuántas veces nos viene pasando ya de estar mejor que el otro equipo y acabar empatando o perdiendo?", se pregunta mientras apura un café y observa los ejercicios con balón de los futbolistas rojiblancos. "Creo que nos falta algo más de suerte. En este partido y en jornadas anteriores. Eso, y que Djuka enchufe alguna ya, porque vaya racha que llevamos", concluye entre la sonrisa cómplice de quienes le rodean.

"No hay manera de hacer goles", lamenta Andrés Ortiz. Este avilesino comparte lo que para muchos aficionados ya es una evidencia. "Es que sin un delantero goleador no hay manera de ganar tanto los derbis, como cualquier otro partido", asume este avilesino. "Es que ya no es solo Djuka, es que el resto tampoco", continúa. A su lado, Andrés Paíno recuerda que "dejamos escapar el partido en los primeros veinticinco minutos". "Fue ahí cuando juntamos tres o cuatro ocasiones para poder hacer gol, pero nos faltó aprovecharlas y... ¡claro! Pasa lo que pasa", lamenta este sierense cuyo hijo juega en la cantera rojiblanca. Aunque reconoce que la derrota del Sporting deja un sabor amargo por seguir sin romper la buena dinámica azul en los duelos regionales, se queda con un detalle. "El ambiente fue lo mejor. Escuchar ese himno de Asturias con las gaitas de fondo y todo el mundo cantando a capella. Precioso. ¿Lo viste?", dice mientras saca del bolsillo su móvil y reproduce un vídeo en el que se ve la escena desde dentro del Tartiere.

"El equipo bajó mucho el listón en la segunda parte", dice Marcelino González, gijonés que fue durante años abonado del Sporting y ahora apunta con orgullo que uno de sus hijos es ya "socio de plata" (los que suman más de 25 años de fidelidad al club). "El equipo juega bien al fútbol, pero no hay gol. Empezaron muy bien, pero luego se notó que faltan delanteros para decidir. Esos son los que ganan los derbis", resume. Más cabizbajo se le ve a Luis Gómez, un clásico en Mareo. Forma parte del grupo de seguidores bautizado como el "Sanedrín". Suelen seguir casi todos los entrenamientos del equipo. "Toy muy ‘quemau’. Los derbis hay que jugarlos con otra actitud. No me gustaron nada", explica. No se queda ahí. "Abelardo no acertó con los cambios. ¿Por qué no sacó a Pedro Díaz? Si lo lleva convocado es que estaba pa’ jugar. En estos partidos hay que morder y no lo hicieron", concluye.