Abelardo: "¿El derbi? No merecimos perder para nada, sino todo lo contrario"

Abelardo, entrenador del Sporting de Gijón, ha analizado la eliminatoria de Copa que el equipo rojiblanco disputará este miércoles ante el Numancia.

Sus palabras:

Ausencias en la lista: "Creo que es gente que necesita descanso. Es el caso de Juan (Otero), de Gio (Zarfino) y Cali, que tiene unas molestias en el gemelo. Son gente que lleva acumulados muchos minutos y que para ellos era un buena oportunidad para no participar el miércoles. También porque hay gente que puede entrar, que quiero ver, que sea titular y es un partido perfecto para ello".

La eliminatoria de Copa: "Vamos a jugar contra un equipo que está en Primera Federación. Un equipo con buenos argumentos futbolísticos, que desde la llegada de su entrenador ha conseguido buenos resultados. Estaba en descenso y ahora está en una posición cómoda e incluso aspirando a estar arriba. Vamos a un campo bonito, años atrás de Primera división y hará un poco de frío. Es un buen rival, un equipo que está haciendo las cosas bien y que nos lo va a poner complicado".

El derbi: "No merecimos perder para nada, para nada. Todo lo contrario. Evidentemente lo que pasa es que no pudimos ganar, perdimos, y poco se puede objetar. Creo que el equipo la mayoría de los partidos los ha hecho para ganar". "Yo vi al equipo que quería, sobre todo, en el primer tiempo. Generamos dos o tres ocasiones claras, no las metimos, ellos no nos generaron nada, hicimos un penalti y nos lo metieron. No me voy a pegar un tiro en la cabeza con una pistola y suicidarme. Lo que sí vimos fue que nuestros jugadores lo dejaron todo sobre el campo y por eso les felicité".

¿Mereció más el equipo?: "Me siento orgullo de que generamos ocasiones, bastantes ocasiones en cada partido. Vamos decimoterceros y de eso claro que no me siento orgulloso. Me gustaría que el Sporting estuviese más arriba, pero vuelvo a repetir que es el año que más estoy disfrutando viendo a mi equipo jugar en ataque, con las ocasiones que generamos. Lo que pasa que no estamos teniendo suerte. Si hubiésemos metido un 20% de las ocasiones que creamos, seguro, que tendríamos cinco o seis puntos más fáciles".

Milo y Bruno: "Lo he dicho varias veces, como en el caso de Jordán. Si no pongo a los jugadores es porque no lo veo, no voy a tirar piedras contra mi propio tejado. Es muy fácil decir ahora que Jordán tenía que haber jugado antes, pero es que no estaba a ese nivel. Si no lo hubiese puesto, tonto no soy. En el caso de Milo, si no lo he puesto antes, el chaval me cae fenomenal, esto se llama competencia y rendimiento. Para Bruno el de este miércoles es el día que teníamos marcado para que pudiese participar. Para él es una buena oportunidad para salir de inicio".

Fichar a un 9 en invierno: "Es una pregunta para el director deportivo, no es para mí. Yo me centro en el partido del miércoles y ya está. Creo que es una pregunta más para Gerardo que para mí. No sé si el club está mirando o no está mirando, no hemos hablado de ello" "Tampoco será fácil traer a nadie. Me imagino que no habrá mucho dinero, todo lo contrario.Lo primero es pasar el partido del miércoles y después valorar un poco, sentarnos los dos y valorar si necesitamos, qué necesitamos o si no necesitamos a nadie"