Mateo, de Mareo a rival del Sporting: "La Copa en Soria es ilusión y leyenda"

Cuando en 1996, el Numancia se convirtió en el equipo de moda del fútbol español al ser capaz de alcanzar los cuartos de final de la Copa del Rey, Mateo Arellano (Avilés, 19-1-1998) era solo un proyecto en la cabeza de sus padres. No vio jugar a los Barbarin, Raúl Ruiz y compañía. Los que escribieron uno de los capítulos dorados del fútbol en Soria al hacer posible ver a un conjunto de Segunda B desafiar al poderoso Barcelona de Cruyff. Sin embargo, este avilesino tiene presente ese espíritu. Dice se respira ya en la ciudad a la que mañana rendirá visita el Sporting en segunda ronda. "En Soria se vive con una ilusión diferente esta competición, es leyenda para todos", advierte el canterano rojiblanco, ahora futbolista del Numancia.

Mateo Arellano es, a su manera, un guerrero numantino del fútbol. Su historia de superación le define. Llegado a la cantera del Sporting en edad cadete procedente del Avilés, fue internacional sub-18 y sub-19 junto a futbolistas como Cucurella, hoy en el Chelsea. La vida le sonreía hasta que en 2018 inició un calvario que estuvo a punto de hacerle colgar las botas. Una protusión discal le impidió jugar más de un año. No sólo eso. El dolor le dificultaba sentarse, e incluso le impedía tareas tan cotidianas como conducir. No se rindió. "Aprendí entonces a valorar más un montón de cosas", comenta. Acabó contrato con el conjunto rojiblanco, se fue al Langreo, donde demostró que le quedaba mucho fútbol, y volvió al filial del Sporting para acabar debutando con el primer equipo en Copa del Rey, ante el Amorebieta. "Me queda la espinita de no haber conseguido consolidarme y jugar también en Liga", confiesa. Al término de aquella temporada, sin sitio en la plantilla de Gallego y terminado el ciclo en un filial profundamente renovado, Mateo se fue a Soria.

"Quizá haber escogido al Numancia entonces pudo verse desde fuera como un paso atrás porque el equipo estaba en Segunda RFEF, pero el proyecto era ambicioso y me atraía", explica. No se equivocó. Fue pieza clave en el ascenso logrado por el conjunto soriano a Primera RFEF, un salto materializado escasas semanas después de que el fútbol volviera a poner a prueba al avilesino. Un dolor en la rodilla derecha y la peor noticia posible: rotura del ligamento cruzado anterior. Era abril. Por delante, meses de recuperación. Los mismos que mañana le impedirán enfrentarse al equipo de su vida, el Sporting.

"Ya estoy recuperado. Llevo tres semanas trabajando al mismo ritmo que el resto de mis compañeros, pero al ser una lesión de larga duración, el club optó por esperar a enero para tramitar mi ficha. Por eso no podré estar en Copa y no le ocultaré que me moría de ganas de poder estar aunque fuera solo unos minutos", detalla Mateo. Operado en Madrid por la doctora Gloria López, hizo parte de la rehabilitación en Asturias antes de machacarse durante el verano en Soria. Los fantasmas del pasado –llegó a confesar en su día que la lesión en la espalda le había hecho pelear con la depresión– ya no eran una amenaza.

"En el fútbol, cuando las cosas van bien, todo el mundo está contigo. Cuando van mal... Por eso aprendes a valorar a la gente que siempre está ahí, a disfrutar de cosas en las que ante ni te fijabas", resume. Su particular fórmula, la del partido a partido. "Me voy poniendo pequeñas metas. Por ejemplo, con esta última lesión, pues empezar a correr, a golpear el balón... Así. Poco a poco. Ahora, ya recuperado, valoro mucho más cosas como el día a día, la relación con los compañeros, el entrenamiento, los viajes... Disfruto del fútbol de otra manera. Si no disfrutas del camino, esto no sirve para nada", subraya.

Estudiante de Ingeniería Electrónica en Gijón, carrera que "remataré cuando vuelva porque se me hizo posible acabar el año y medio que me queda a distancia", los libros siguen siendo apoyo. Cursa el grado de Gestión Deportiva a través de la Universidad Europea de Madrid y está deseando volver a pisar el verde para seguir subiendo peldaños junto al Numancia. "Estamos en mitad de la tabla y un poco como el Sporting. A los de arriba les ganamos y hacemos grandes partidos, pero luego vienen los de abajo y no somos capaces de sacarlo adelante", confiesa. Animará a los suyos mañana en Los Pajaritos.

"A Iñaki Bea (entrenador del Numancia) le gusta el fútbol intenso, competir desde el primer al último minuto. Vamos a salir a por el triunfo. Con todo, le deseo lo mejor al Sporting, siempre. Ojalá algún día pueda volver a vestir de roijblanco", concluye Mateo. Viniendo de un guaje con su capacidad de superación, cualquier meta es posible.

