Abelardo: "He pedido perdón al árbitro por el comportamiento de Djuka y también de Cristo; ha sido inadmisible"

Abelardo Fernández, entrenador del Sporting, se mostró contento por la clasificación a la tercera ronda de eliminación de Copa del Rey. El técnico, por otro lado, ensalzó el rendimiento de Milo. También criticó con dureza el comportamiento de Cristo y Djuka, que se fue expulsado por protestar.

Estas fueron sus palabras

Eficacia:

"Hoy hemos tenido la eficiencia que no hubo otras veces cuando tuvimos más ocasiones. Hemos estado muy bien la primera media hora. Luego es verdad que ellos mejoran, especialmente con los cambios de la mitad del partido, pero no tuvimos grandes problemas. Valoro mucho ganar 0-3 viendo los problemas de los equipos de Primera para ganar en el torneo, nosotros veníamos aquí contra un rival de Primera RFEF como el Numancia"

Lesión Insua

"Rubén Mesa le cae encima de la pierna a Insua, se le dobla un poco la rodilla, a ver cómo evoluciona, no creo que sea nada importante"

Roja a Djuka

"Lo de la expulsión de Uros Djurdjevic es inadmisible; y lo que hizo Cristo después también. Le he pedido perdón al árbitro por el comportamiento de mis jugadores, como entrenador no me gusta nada porque perjudica al equipo"

Milo

“Milo ha metido dos buenos goles de delantero y esto le tiene que dar mucha confianza para los próximos partidos. Es muy buen chaval. Me alegro mucho por él. Hoy hemos tenido la eficacia que no solemos tener en ataque".

Queipo

"A Queipo lo conozco porque jugaba con mi hijo desde hace muchos años, fue una sorpresa para todos cuando hacía falta un extremo izquierdo para la pretemporada, luego se lo ganó y tiene una capacidad de crecimiento muy grande, tiene cosas a mejorar en ataque y defensa, ojalá pueda ser importante en el futuro, claro que sí"