Milo se reivindica en Los Pajaritos y el Sporting apura la Copa: goleada para pasar a tercera ronda

Andaba el Sporting rácano de lo único que separa la derrota del triunfo. Los partidos se esfumaban en las áreas: el derbi fue el mejor ejemplo de la falta de remate que está echando el freno al proyecto en Liga. Pero la Copa siempre ofrece momentos insospechados y que pueden cambiar destinos. Un doblete en tres minutos de Milo clasificó a los gijoneses a la tercera ronda del torneo del K.O. El siguiente rival ya tendrá talla grande. Con la certeza de reforzarse con un delantero en el mercado, llegó el equipo de Abelardo a la gélida Soria, fría, pero quizás menos de los que acostumbra en estas fechas por eso del calentamiento global. Nueve grados a la hora del comienzo del partido.

En el último encuentro de otro año gris apareció Milo, un nombre que aparecía en las quinielas para salir en busca de protagonismo en el mercado de invierno. Y el delantero se sacudió la mochila de todos estos meses con una enorme actuación. Su superioridad en la primera media hora frente a Román y Simic, la pareja de centrales del Numancia que situó el bueno de Iñaki Bea, fue casi insultante. Como si levitase.

Uros Milovanovic marcó dos goles- en realidad fueron golazos- en apenas tres minutos para desnortar al equipo soriano, dejar helada a la escasa afición local y, sobre todo, quitarse de encima todas las dudas. El peaje de un enorme cambio: de vida y de competitividad, de la Superliga serbia al fútbol profesional español. Salió en estampida un Sporting repleto de novedades: debutaba Bruno, y Nacho Martín comenzaba de inicio como compañero de Pedro Díaz. Muchos cambios de Abelardo entre oportunidades para los menos habituales y descansos para sus pretorianos. El Numancia, mientras, sesteaba. No se había cumplido ni siquiera un minuto de juego cuando Queipo tuvo el primero gracias a un disparo con rosca que se fue muy cerca de la portería de Isma Gil. El susto inicial dejó grogui a los de Iñaki Bea, ordenados en torno a un claro 4-4-2 con Moha y Mesa como puntas. El Sporting olió sangre.

Y Milo inició entonces su exhibición. Primero con educación. Porque antes de los dos goles llegó un aviso. Robó en el centro del campo un balón a Tur y se fue lanzado a la casa de los locales. Su disparo fue atajado con apuros por Gil. Pero el guardameta del Numancia ya nada pudo hacer en lo que vendría después. La apuesta de Fredi Lobeiras, casi inactivo hasta ayer, hizo uno de esos goles de delantero centro de área.

Cristo dio continuidad a una jugada iniciada por Nacho Martín y vio al serbio en el punto de penalti; Milovanovic se dio la vuelta con un escorzo perfecto y enganchó con muchísima potencia un misil que fue el 0-1. Solo tres minutos después, el 0-2. Queipo, escorado a la derecha –Jordan partía desde la izquierda– puso un gran balón al área que Milo conectó a la perfección de primeras. El grito del delantero se escuchó en toda Soria. La diferencia bastó para enfadar a Los Pajaritos y mermar el estado de ánimo de los sorianos. El partido estaba controlado para los de Abelardo. Bruno e Insua tenían poco trabajo, pero cuando aparecían eran un muro.

No le gustaba nada de nada lo que estaba viendo a Bea. Tanto que cambió a tres de una tacada. Con casi todo perdido y espoleado por las introducciones, el Numancia dio un par de pasos para adelante tirando más de orgullo que de fútbol. Comenzó a aparecer Moha, escorado a la derecha y a poner en tensión a la zaga gijonesa. Un disparo de Arranz fuera fue de lo más peligroso. Pero poco más. Insua pidió el cambio por una lesión en el tobillo y fue reemplazado por Pola. El Pitu tiró entonces de Jony y Djuka y sacó del terreno de juego a Queipo y a Milo. Los locales jugaban contra el reloj. La desesperación de Los Pajaritos iban en aumento, cuando Djuka se metió en un lío. El delantero reclamó un penalti que pareció no existir sobre Cristo con mucha vehemencia. Tanta que Cordero Vega, que estaba teniendo una tarde de lo más tranquila, acabó mostrándole la amarilla por protestar, y luego la roja.. Jony tuvo que acudir a calmar ánimos para que la situación no fuera a más.

El mosqueo de Abelardo era de época. Djuka marchaba a los vestuarios roto de frustración. Cristo terminó en solitario como referencia, y el Sporting se reordenó como pudo sobre la marcha con un 4-4-1. Los últimos minutos fueron de los más tensos. Se juntaron demasiadas cosas. La ansiedad de unos por remontar en diez minutos lo que no habían hecho en ochenta. Los nervios de otros por ver como se sufría en un partido controlado por una expulsión innecesaria. Y el enojo del estadio soriano un poco por todo: por sentir la incapacidad de los locales de hacer peligro ante un equipo con uno menos y, de paso, contra Cordero Vega, que pasó a ser la diana de todos. Con el partido ya visto para sentencia, Aitor terminó marcando el tercero en una contra.