"Estar en este Mundial me lo tomo como un premio a mi trayectoria"

Eduardo Domínguez puso punto y final a una etapa de dos años en Mareo el pasado verano. Confiesa que "no se esperaba" la oportunidad de estar en el Mundial. Walid Regragui apostó por el preparador físico vigués para incluirlo en su staff en la selección de Marruecos. El resto, literalmente, ya es historia.

–¿Ya se lo cree?

–Está el pan en el horno, como quien dice. A medida que pase tiempo nos daremos cuenta del éxito que ha tenido la selección de Marruecos en el Mundial: alcanzar unas semifinales y dejando por el camino a candidatas a campeonas es un orgullo. Es la primera vez que África alcanza una semifinal del Mundial.

–¿Cómo fue el recibimiento en Marruecos?

–Fue increíble. Desde el aeropuerto que está en Salé hasta el centro de Rabat estaban todas las avenidas llenos de niños, niñas, jóvenes, mujeres… Marruecos es un país muy futbolero. Cuando juega la selección se vuelca. Fue increíble. La imagen me quedará en la retina en toda mi vida.

–Mucha emoción...

–Había un momento que mirabas a los jugadores y emocionaba. Veías una conexión con la gente. Cuando nos despedimos… Fue muy emotivo.

–Achraf, Ziyech, Amrabat, Ounahi... Eran aviones.

–Como preparador, poco tiempo he tenido para mejorar las capacidad físicas de los jugadores. Eso lo traían de serie. En octubre y noviembre estuve muy cerca de la preparación de los clubes; de los jugadores que estaban participando menos para que los preparadores físicos de los clubes hiciesen trabajos complementarios. Hice mucho trabajo con los preparadores físicos de los futbolistas que están en Europa. Y de los lesionados: hablaba con los servicios médicos y estaba encima. Es una labor que no se ve. Aquellos que en octubre y noviembre jugaban competición europea y venían con una carga de partidos importante, tuvimos que hacer entrenamientos a la carta. Junto a Juan Solla, a quien traje para el campeonato, tuve que hacer un trabajo de activación de protocolos de recuperación post partido. Al final jugábamos cada tres días. Apenas había tiempo para entrenar. Y a los doce o trece jugadores que no participaban les hice un trabajo de mantenimiento. El entrenador les metió esas ganas de competir, de respetar a los rivales pero no tener miedo. Fuimos un bloque defensivo. Los jugadores africanos tienen talento, pero había que darles una estructura defensiva potente, de ser sólidos.

–¿Conocía a Regragui?

–No, no le conocía. Después de salir de Gijón estaba en Vigo y ya no contaba con entrenar. A mediados de agosto, a través de Luis García Plaza, me comentó que en la selección de Marruecos habría un hueco en el staff. Querían en el área de preparación física a un europeo. Establecí dos o tres contactos con Regragui. Le expliqué desde mi punto de vista qué había que tener en cuenta para preparar un campeonato del Mundo. Había otros candidatos. Pero cuando tuve la entrevista me llamó. Me puse a trabajar a finales de agosto para preparar bien septiembre.

–Terminó pasándolo mal en su ultima etapa en Gijón...

–Sí. Tenía un año más de contrato, pero sentía la necesidad de salir. Por muchas circunstancias el último año me desgasté mucho. Sabía que no tenía la energía suficiente para volver. Lo hablé con Abelardo. No le podía aportar lo que quería. Me vine para mi casa y al mes de estar en casa me surge esta opción: me lo he tomado como un premio a mi trayectoria. Metido en faena, en ningún momento pensamos que llegaríamos a semifinales.

–¿Y cómo se gestó la proeza?

–Regragui siempre tuvo claro que quería un equipo, no una selección. Convenció a todos de correr: Achraf venía de jugar en el PSG y atacar el 70% del partido. Aquí le convenció de que tocaba defender. Pasamos la fase de grupos, que era complicado con Croacia, Bélgica y Canadá. Y fuimos primeros. Pasar era un éxito. Pero nos toca España y... Fue un partido duro. Nos hicieron correr. Estuvimos preparados mentalmente para correr sin balón. Luego Portugal, y en la semis con Francia nos quedó un sabor agridulce: si hubiésemos tenido más acierto en las áreas podríamos haber estado en la final.