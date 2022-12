La historia de Iván Caravia, el gijonés cuya vida cambió gracias a Quini

Vive en Valencia desde hace 22 años, pero la Navidad siempre la pasa en casa, en el barrio gijonés de La Calzada. Allí, Iván Caravia brindó el pasado viernes con la familia de quien "ha sido como mi ángel de la guarda, Quini". Este gijonés chocó su copa con Marinieves, la viuda del Brujo, Lorena, Kike y Jorge -tres de sus cuatro hijos-. El reencuentro sirvió para recordar cómo su vida cambió en una habitación del HUCA en 2015 gracias a Quini. Entonces, este sportinguista acababa de pasar cinco días en coma inducido e iniciaba una dura recuperación tras un fatal accidente. Se cayó por las escaleras del restaurante donde el Sporting estaba celebrando el ascenso a Primera, el de los Guajes. Una hemorragia interna en la cabeza puso en peligro su vida. Cuando empezaba a despertar, su hermana, Iris, le avisó de que había visita. "Ver al Brujo fue un subidón clave para recuperarme", recuerda.

Tiene 46 años, pero Iván Caravia volvió a nacer en 2015. No se olvida de la ayuda de Quini para hacer posible que, a día de hoy, no haya secuela alguna de aquello. Tampoco de la primera médico que le atendió. "La doctora Susana Pascual Suárez estaba al frente de la UVI móvil. Suya fue la decisión de que me llevaran rápidamente al HUCA. Es posible que ese detalle me salvara la vida", cuenta. Con ella tiene previsto reunirse estas navidades para brindar por la vida. Antes del fallecimiento de Quini, Iván también tenía cita en Mareo.

"Recuerdo que cuando fue a verme a la habitación del hospital, me repetía: ‘Tranquilo, vas a quedar bien’. Venía de días en los que solo pedía medicación para el dolor de cabeza, apenas me movía. Cuando apareció él, quería levantarme, pero no podía. Sus palabras de ánimo me dieron una motivación tremenda", relata el gijonés. El chute de energía fue tal, que su familia habla de un antes y un después desde que el Brujo entró en su vida. A los 19 días de estar ingresado, Iván pidió el alta voluntaria y convenció a los médicos para continuar con la rehabilitación desde su domicilio. Todo fue a mejor.

"Seguí manteniendo relación con Quini. Un día fui por Mareo y le decía que solo quería saludarle a él, pero acabó sacando a todos los jugadores del vestuario para hacerse una foto conmigo", señala. El Brujo incluso le tenía en cuenta cuando viajaba a Valencia, la ciudad donde Iván trabaja. "Iba a verle al hotel y siempre me guardaba una entrada para los partidos que jugaba allí el Sporting", apunta. La complicidad fue a más.

"En su día me puse en contacto con Paco Grande (periodista de Televisión Española) para que le hiciera a Quini uno de sus "Vintage" (documentales dedicados a figuras del deporte) en vida. Al Brujo le había animado antes a participar, él siempre decía: "No, no, déjate de historias’", desliza Iván. Convenció a uno y a otro. También fu intermediario en ayudar a quienes, como él, lucharon por la vida en un hospital. "Cuando sucedió la agresión de Germán, el camarero herido en Fomento, puse en contacto a Quini con su madre porque sabía que podía ayudarle como sucedió conmigo. Fue a verle hasta cuando Germán estuvo ingresado en Barcelona. Quini era un crack", concluye Iván sobre el legado del Brujo.