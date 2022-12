Alcázar apuesta por el Sporting: de compañero de habitación, a aliado del Pitu

Es muy del Sporting y del Rayo, pero el detalle de que en el banquillo rojiblanco se siente Abelardo, dice que le hace decantarse para el partido de Copa que se disputará el martes en El Molinón. Ángel Luis Alcázar Gutiérrez (Madrid, 1967) fue futbolista del último Sporting que compitió en Europa. Compañero de habitación del Pitu, con el que dio el salto desde el filial –compartió generación con Luis Enrique y Manjarín–, en Vallecas es una leyenda. Llegó al Rayo en 1993, ascendió dos veces a Primera y fue el capitán del equipo durante la disputa de unos históricos cuartos de final de la Copa de la UEFA. "Me gustaría que pasaran los dos de ronda, pero por afinidad voy con el Pitu en esta ocasión. Hay que echarle una mano", señala.

Vive en Herrera del Duque, un pueblo de Badajoz donde se ocupa de la escuela de fútbol vinculada al Ayuntamiento. "Tenemos unos ochenta niños de edades entre los 9 y 15 años. Echo de menos la adrenalina del fútbol profesional, pero la satisfacción de ver progresar a los chavales también te da una energía especial. Compensa", cuenta Ángel Alcázar. Quien fuera entrenador de Extremadura, Cacereño y Mérida, entre otros equipos, se mantiene al corriente de la dinámica de los dos clubes que marcaron su carrera deportiva: Sporting y Rayo. "Intento ver todos los partidos que puedo y también sigo la información a través de los periódicos. No me perderé el partido del martes", asegura. Lamenta no poder hacerlo en el mismo Molinón. "Entre la pandemia y las obligaciones llevo desde 2018 sin ir a Gijón", explica. En todo caso, ve a los dos conjuntos fuertes tras una primera vuelta en la que parecen haber ido de más a menos en su rendimiento.

"El Sporting irá poco a poco subiendo puestos. A medida que transcurren las jornadas se va viendo el fútbol que le gusta a Abelardo. El Rayo empezó muy fuerte. Juegan muy bien a la contra y tiene grandísimos jugadores. No sólo en el once. Miras el banquillo y hay nombres importantes. En la última eliminatoria lo pasaron mal, porque era un campo pequeño. Pero en un terreno de juego como El Molinón, los extremos vuelan", señala como uno de los peligros del rival de los rojiblancos. Admirador de la calidad de Trejo, o de nombres como el de Isi y Álvaro, tampoco oculta su interés por el nuevo proyecto en el club gijonés de la mano del Grupo Orlegi. Alcázar ve en este movimiento una oportunidad para recuperar en un futuro el Sporting europeo del que disfrutó.

"Hay que ir poco a poco. Para ascender a Primera, antes tienes que competir con los equipos de la zona alta. No se puede querer ascender de golpe. Requiere tiempo. Hay que confiar en un sistema de juego y en las personas que lo dirigen. Se necesita paciencia. Esto no va de meterse a fichar a grandes jugadores y ya está", subraya Alcázar. Ve en Gijón "muchos mimbres para conseguirlo". "Mismamente la cantera debe volver a ser una de las señas de identidad. Por eso me gusta que esté ahí Abelardo. Conoce el club, el equipo y las necesidades. Es el hombre idóneo para que el equipo salga de ahí", defiende.

Padre de dos hijos –Ángel, el pequeño, de 25 años, juega al fútbol mientras cursa sus estudios universitarios en Dallas (Estados Unidos)–, Alcázar tiene en la agenda una cita pendiente con Abelardo. "Siempre que iba a Gijón nos intentábamos ver o tener contacto. La última vez que coincidimos fue en Las Rozas, en un encuentro de entrenadores. Entonces, él estaba entrenando en el Alavés", comenta el dueño de los secretos de aquella habitación compartida en el Sporting con Abelardo. "¿Anécdotas juntos? Muchas, pero ninguna confesable", concluye, entre risas, el bueno de Alcázar.

El otro "Pitu" en el vestuario de Vallecas