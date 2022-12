El deseo del vestuario del Sporting: "Al nuevo año le pido victorias para poder luchar con la cabeza de la tabla"

El Sporting de Gijón retomó este jueves los entrenamientos tras las vacaciones navideñas. En el horizonte, el cambio de año y la disputa de los dieciseisavos de final de Copa, el próximo martes, ante el Rayo Vallecano. De todo ello habló José Ángel, uno de los hombres importantes del vestuario rojiblanco.

Vacaciones. “Siempre viene bien para desconectar. Volvemos con las pilas cargadas y esperamos que el comienzo del año sea bueno para nosotros y sumemos, sobre todo, victorias. Buenas sensaciones de juego estamos teniendo”.

El Rayo. “La eliminatoria de Copa va a ser difícil. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Primera División. Jugamos en casa y es un punto a favor nuestro. Intentaremos pasar la eliminatoria”.

Enamorado del rival. “Motiva siempre jugar contra un equipo de Primera División. El Rayo es de los equipos que más me gusta ver. Lo veo reflejado a mi época en el Eibar. Es un equipo vertical, que ataca rápido con gente por fuera. Suelen ganar además mucha segunda jugada. No la soban tanto como otros equipos. Me encanta como juegan. Tenemos que estar a un nivel muy alto para conseguir pasar de ronda”.

El ataque. “Raúl de Tomás, Falcao… Tienen un sistema muy claro y llevan tiempo con el entrenador. Son rápidos, verticales. Habrá que estar muy atentos”.

Vuelta a la Liga. “El Levante es un equipo que, a priori, está para luchar por lo más alto. En la primera vuelta, en muchas fases del juego fuimos superiores. A ver si el viernes en El Molinón podemos ganarles porque será bueno empezar con victoria”.

Cuatro partidos en casa. “Siempre que juegas en casa, ayuda. A todos nos gusta, y más en El Molinón, donde sabemos que tenemos el apoyo de la gente. Son cuatro partidos importantes -en este mes de enero-. Esperamos sacar el máximo de puntos posibles para estar luchando con los de arriba.

Puntos. “Las sensaciones de juego son positivas en casi todos los partidos, pero faltan las victorias, que es al final lo que determina estar arriba o abajo. Esperamos que en el 2023 seamos de los equipos que más ganemos y estar cerca de la cabeza”.

El nuevo año. “Al nuevo año le pido salud, sobre todo. En lo deportivo, que seamos capaces de ganar más partidos y estar luchando con la gente de la cabeza. Tenemos nivel para ello. Vamos a dejarnos todo para que esto suceda”.

Play-off a los Reyes. “No me gusta hablar de esas. Creo que tenemos potencial para luchar con esa gente. Así se vio en la primera vuelta. No fuimos inferiores a ningún equipo. Igual el Granada y creo que fue más por uno de esos días tontos que tienes a lo largo del año, que porque ellos fueran muy superiores a nosotros. Si ganamos más partidos que el resto seguro que estaremos más cercade luchar por todo. Espero que así sea”.