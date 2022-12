"Me faltó tiempo en el Sporting, me hubiera gustado quedarme más años"

Capitán y alma de un Rayo cuya magia se concentra en sus botas. Óscar Guido Trejo (Santiago del Estero, Argentina, 26-4-1988) atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA nada más terminar el entrenamiento matinal en Vallecas. En su voz hay huella del cansancio del partido ante el Girona. Hablar de Gijón y del Sporting parece revitalizarle. Jugador del Sporting entre 2011 y 2013, confiesa que esa etapa se le hizo corta. Quería más, pero las apreturas económicas en Segunda le mandaron al Toulouse francés traspasado. El martes regresa a El Molinón con los octavos de Copa en juego.

–34 años y a usted cada día se le ve jugar mejor ¿Cuál es el secreto?

–(Se ríe). Uno es consciente de que cuando cumple una edad, los cuidados ya no pueden ser como antes. Tienen que ser igual o un poco más. Trabajo eso. Hay otro punto importante. Hace mucho disfrutar y sentirte cómodo en el lugar en el que estás. Eso sucede en el Rayo Vallecano. Aquí me siento muy bien y eso se nota en el campo.

–Otra vez de vuelta a El Molinón.

–Siempre es especial jugar allá. Los recuerdos vuelven. Mi familia podrá ir a la cancha. Para todos es bonito estar en Gijón. Los niños están de vacaciones así que aprovecharemos para que estén. Están muy contentos.

–Se fue del Sporting con una gijonesa en brazos, Mía, y vuelve con tres niños más.

–Sí, se ha ido agrandando la familia. Pero con este último ya hicimos el del final, ¡eh!

–¿Qué le parece este Sporting?

–No puedo verle todos los partidos, pero trato de estar al corriente. Respetamos mucho al rival. Sabemos que el Sporting es fuerte y más de local. El ambiente, además, va a ser increíble. Va a ser un lindo partido, seguro. Sé que ahí está el Cali. Lo conozco a través de Emi (Armenteros, exjugador de fútbol) y siempre me tocaba en contra en inferiores (fútbol base) en Argentina. Gran jugador.

–¿Quién ganaba entonces?

–Era un ida y vuelta. A veces ellos, otras, nosotros. Él estaba en Lanús, tenían buen grupo, y yo en Boca. Había pique, pero del bueno.

–Marchan séptimos, a dos puntos de Europa ¿Cuál es la clave del despegue del Rayo?

–Lo bueno es que mucha gente de este bloque ha estado en Segunda. Ha visto y sabido lo que ha costado ascender a Primera, estar ahí. La pasada temporada ya estuvimos fuertes y este año es el de la confirmación. Ojalá año a año miremos para arriba. Tenemos plantel para ello.

–¿Cambia jugar el año que viene en Europa por dejar al Sporting pasar esta ronda?

–Soy de los que mira el presente y no el futuro. Si uno mira más adelante pierde energía. Más en el fútbol, que cambia cada día. Nos centramos en lo que estamos. El año pasado estuvimos tres meses sin ganar y al final nos salvamos con más apuros de los previstos. Tenemos que tener presentes esos ejemplos. Sabemos dónde estamos. Hay que conseguir la salvación lo antes posible y si quedan fechas de margen, ya miraremos para más arriba.

–Vienen a por todas.

–Tenemos muchas ganas. La gente está ilusionada. La temporada pasada conseguimos estar en la semifinal después de cuarenta años. La Copa es linda y exigente. En tres partidos te puedes ubicar ya en una semifinal. No va a ser fácil pasar en El Molinón.

–Resuma en una frase su paso por el Sporting.

–Es difícil en una frase. Diría que me faltó tiempo. Me hubiera encantado jugar allí más años. Nació mi hija, estaba de camino el segundo... El problema era que sabíamos de la situación del club y no había remedio (en referencia a la decisión del Sporting traspasarle para hacer caja). Con todo, estoy muy satisfecho de haber jugado en ese pedazo de club.

–Ha cambiado mucho, hasta el dueño.

–No conocía al Grupo Orlegi hasta el anuncio de la compra. Cuando alguien entra en un club de fútbol es porque lo estudia bien y ve el potencial que tiene. Más el Sporting. Han apostado para asentar ideas y mirar al futuro. Ojalá salga todo bien y estén en Primera pronto. Lo merece y para estar mucho tiempo en la máxima categoría. El Sporting lo tiene todo: ciudad, instalaciones, campo, su gente...

–¿Dónde celebró el título del Mundial?

–En casa, en Madrid. Acababa de venir mi familia de Argentina. Lo vimos todos juntos. Fue una gran alegría, sobre todo por Messi. Se le achacaba que no ganaba nada con la selección y mirá. El fútbol es así para muchas cosas. Él, Messi, nos está dando un ejemplo de constancia a todos. No solo en lo deportivo, también en lo humano. En la vida, a muchos nos pasa que a la primera que no sale, bajamos los brazos. Pues el mejor del mundo siguió intentándolo hasta el final para terminar consiguiéndolo. Se lo merece.