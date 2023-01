Abelardo: "Queremos llegar lo más lejos posible en Copa del Rey"

Abelardo, entrenador del Sporting de Gijón, confesó este mediodía ante los medios de comunicación que el de mañana en Copa del Rey será "un duelo difícil", pero que los rojiblancos saldrán a ganar.

Rayo: "Hemos tenido la suerte de pasar estas dos eliminatorias, que creo era lo lógico. De todos modos hasta aquí solo hemos llegado cinco equipos de Segunda. El Rayo es un grandísimo. Igual no tiene tanto nombre como otros. Pero es un equipo espectacular en todos los aspectos y va octavo en Primera. Iraola está haciendo un trabajo fantástico. Será un partido muy difícil y motivador ante un equipo de Primera. Intentaremos ganar, queremos llegar lo más lejos posible en Copa. Nosotros intentaremos tener el balón, defender bien nuestro área, su fútbol por dentro, las incorporaciones de sus laterales, pero no será fácil. Es un equipo valiente y con nosotros será más de lo mismo. Tiene jugadores de mucha calidad: Falcao, Camello, ahora también Raúl de Tomás…"

¿Habrá muchas rotaciones?: "Pondré el equipo que mejor vea, quiero ganar. Después no sé lo que haremos frente al Levante. A mí es un partido que me gusta, a ver si viene gente a El Molinón, aunque es cierto que dentro de tres días tenemos otro partido más importante, porque esa es nuestra liga. Pero es un premio poder jugar frente a un equipo de Primera".

Varane: "Ya lleva varias semanas entrenando con nosotros. Puede ser un '6' o un '8'. Va fuerte en la entrada, en el salto, tiene muy buen futuro. Su perfil es similar al de Rivera y Gragera, mas que al de Pedro o Nacho. No lo veo de central, lo veo en una situación más adelantada".

¿Cambio de sistema?: "Es cierto que tenemos un equipo que puede jugar con varios sistemas. Puede ser que haya habido alguna variante táctica, pero en principio no ha sido así".

Bajas: "Para el viernes puede que este Zarfino, pero no Cali. Todavía lo vamos a tener un tiempo sin poder estar con nosotros. Campu está recuperado, ha estado entrenándose bien".

Insua titular: "No es un riesgo si juega. Tenemos a Bruno, Jose y Jordi Pola. No me preocupa para nada, con la cantidad de lesiones que hemos tenido este año…

Mercado de Fichajes: "Estoy muy contento con lo que tengo, pero si se puede firmar algo y mejora lo que hay, perfecto"