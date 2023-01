Irarragorri, sobre el proyecto deportivo: "Sería un gran fracaso no entrar en play off"

Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración, ha admitido que "sería un gran fracaso no entrar en play off" a la pregunta de David Fernández, uno de los últimos aficionados en plantear su cuestión en el Foro de Abonados que se celebra en El Molinón desde las once de la mañana y donde el máximo representante del grupo que controla el Sporting está respondiendo a todas las preguntas que le está planteando la afición junto a David Guerra. "Sería un gran fracaso no entrar en play off: para mí, entrenadores, organización, jugadores, para todo. Pero hoy estamos lejos de eso. Pero yo en mi vida he fracasado más veces de las que he triunfado. Admiro el fracaso, como admiro el éxito", ha afirmado.

Irarragorri dijo primero que "nunca he dicho que fuéramos a hacer cincuenta puntos en la primera vuelta", pero mostró con claridad su pesar con los resultados y confesó que ayer estuvo cenando con Abelardo para "reflexionar" sobre la situación del proyecto deportivo. Por otro lado, explicó que algunas de las renovaciones hechas se llevaron a cabo con el convencimiento de que es lo mejor para el club y porque los futbolistas no "tenían estabilidad contractual". "El primer frustrado soy yo. Sé cuanto nos cuesta el papel. Me siento frustrado con los resultados. El plantel que tenemos no está de acorde a los resultados. Tenemos la responsabilidad de operar de la mejor manera posible. Después de diecisiete años, no me sé el número de jugadores que he contratado. Puede que haya jugadores que cuando llegamos no tuviesen estabilidad contractual y que decidimos renovar; pero lo hicimos para tener un mejor rendimiento en la cancha. Anoche cené con Pitu. Siempre es un buen momento para reflexionar. Hoy tenemos la oportunidad de retomar ese camino", dijo el presidente del Consejo. Después, Guerra, presidente ejecutivo, quiso "romper una lanza a favor de un grupo que está trabajando y está con el entrenador. Debemos mirar hacia arriba: tenemos talento en el grupo". ¿Se fichará a un delantero en invierno? Irarragorri ha respondido a la pregunta de un aficionado sobre si se fichará o no un delantero en invierno. El presidente del Consejo de Administración dijo que "si encontramos una posibilidad que encuentre una posibilidad, llegará", pero explicó que "el mercado de invierno es una ventaja compleja". La respuesta: "España tenía que haber anotado un gol ante Marruecos, no? (risas). Claramente nos falta gol. Pero llega como la consecuencia del talento y confianza. Ayer hablamos de refuerzos: el mercado de invierno es una ventana compleja para refuerzos, porque no hay pretemporada. Hemos hecho una apuesta importante en el plantel en verano. Estamos analizando y viendo posibilidades. Si encontramos una posibilidad, llegará un fichaje… Pero creo en este grupo de entrenadores y talento. Pero no creo en la suerte. La suerte se encuentra". "LaLiga nos pone muchas limitaciones de la mano con los ingresos. Estamos analizando la situación de la plantilla y viendo posibilidades. Si hay una que pueda marcar la diferencia llegará."