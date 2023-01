La Copa le sienta estupendamente bien al Sporting. El Molinón terminó rendido a Milo: quien hasta hace un mes era el cuarto delantero del equipo y un candidato a salir cedido en invierno es ahora el gran protagonista de que los gijoneses apearan este martes al octavo clasificado de Primera División tras hacer un partido muy meritorio. El Sporting estará en octavos. Superó 2-0 al Rayo en un encuentro que supo sufrir cuando tocaba y fue capaz de meter mano cuando debía. Dos zarpazos de Milovanovic en el segundo tiempo en una noche donde Abelardo tiró de pizarra para superar a un técnico de moda en Europa como es Iraola. El sistema con tres centrales dio efecto, tras unos minutos de titubeos. Cortocircuitó a un equipo con Falcao, Nteka, Isi, Camello… En malos tiempos para la regularidad, este Sporting está entre los dieciséis mejores en el torneo del K.O. El Molinón seguirá viviendo duelos de Primera entre semana.

No le dio tiempo ni a situarse al Sporting cuando Álvaro García percutió por la derecha para regalar un gol a Falcao que evitó en última instancia de forma providencial Gragera. Se relamía ya "El Tigre". El partido se desordenó desde el principio. No abusaba tanto de la pelota el Rayo; inquietaba más por físico y velocidad, con un prodigio como Nteka, y con la rapidez de Álvaro García corriendo entre Guille y Gragera. Aunque los rojiblancos no estaban cómodos, fueron capaces de aguantar esos primeros minutos de desajustes y empuje visitante. Incluso dieron un enorme susto, con un cabezazo de Bruno tras un saque de esquina que se fue tan cerca que hasta un puñado de aficionados cantó gol. El paso de los minutos fue aliviando a los de Abelardo, que cambió con celeridad a Christian Rivera por Pedro, después de que el medio gijonés se fuese al suelo, visiblemente dolorido. La entrada de Pedro junto a Nacho Martín dio empaque a un antes desnutrido medio del campo. Aitor y Otero comenzaban a aparecer y lo hacían además en zonas de peligro. Ambos con mucha libertad, el colombiano se iba más a posiciones centrales para ejercer de socio de Milo, muy solo ante dos muros de contención como Lejeune y Catena, mientras que Aitor tendía más a escorarse por delante de Cote para ser un segundo extremo. El superávit en la izquierda anuló casi por completo a Salvi.

Los de Iraola volcaron centraron todos sus esfuerzos en el perfil de Álvaro García, y, por supuesto, en el potente dúo que formaban Nteka y Falcao. No estuvo lejos de dar la campanada la leyenda colombiana, sino fuera porque se despistó dentro del área. Aunque con agobios, no terminaban de tener una situación clarísima los madrileños. Mientras que Otero y Aitor dieron dos enormes sustos a Diego López. El disparo del andaluz obligó al gallego a olvidar el DNI para sacar una gran mano.

No estuvo lejos de dar la campanada la leyenda colombiana, sino fuera porque se despistó dentro del área. Aunque con agobios, no terminaban de tener una situación clarísima los madrileños. Mientras que Otero y Aitor dieron dos enormes sustos a Diego López. El disparo del andaluz obligó al gallego a olvidar el DNI para sacar una gran mano. Unai López dio después un susto a un Mariño que se quedaba frío. La eliminatoria se fue con 0-0 al descanso y con los rojiblancos cada vez más conectados. Daba hasta la sensación de estar más compenetrados con el sistema. Y en una jugada de pizarra, llegó el gol de Milo. Cote puso una falta en el área, Otero la ganó y la sacó como pudo atrás y encontró a Milovanovic. El serbio está empeñado en ganarse la confianza de Abelardo. Con un movimiento de 9, se giró sobre sí mismo para sacar un tiro que se coló con potencia por encima de Diego López.

Iraola sintió de repente un enorme agobio y comenzó con prisas a meter a sus mejores soldados: Isi,Comesaña, Camello, Trejo... todos dentro. Pero eran los rojiblancos quienes achechaban con peligro. Abelardo dio entrada a Queipo y Jordan. Vitamina para el Sporting. Pedro tuvo el 2-0, tras una enorme jugada, pero su disparo, mordido, rebotó en el palo. Ya estaban desesperados los vallecanos, incapaces de encontrar grietas sobre el sistema y con muchas prisas. Varane debutó y Pola dio aire en el centro de la zaga por Gragera. Con el Rayo buscando el empate, llegó el 0-2. Jordan forzó una falta muy peligrosa. Pedro la estrelló con un mísil en el larguero. El rebote le cayó de la cabeza al hombre Copa. Milo creyó más que nadie. Creyó tanto, tanto, que lleva ya cuatro goles en Copa. La fe tiene premio, porque quien figuraba en las quinielas para salir fue el ídolo de El Molinón.