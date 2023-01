Abelardo: "La estrella ha sido el equipo, hemos sido eficaces"

Abelardo Fernández, entrenador del Sporting de Gijón, se mostró contento por la clasificación a octavos de Copa del Rey.

Sus palabras:

Análisis: "Hemos hecho partidos tan buenos en liga, pero hoy hemos ganado. Hemos sido eficaces. Hoy nos quedamos con el resultado que es lo importante, pero en liga hemos merecido más puntos jugando con más ocasiones que hoy

Milo: Encantado de la vida porque me ponga las cosas muy difíciles. Es otro de los que se lo ha ganado, como Jordan o Campuzano. Para mi es maravilloso. Dice que el equipo está con el entrenador y me pone muy contento.

Estrella Milo: La estrella para mí ha sido el equipo. No ha cambiado nada. A nivel individual ha trabajado mucho y así es más fácil que lleguen los frutos. Milo, Jordan o Campu no contaban y ahora cuentan más.

Palabras de Irarragorri sobre el play off: : Es su opinión, no puedo decir nada al respecto. Puedo decir que este equipo peleará por ganar cada partido. Es una persona muy ambiciosa. Más del Sporting que yo no hay nadie y nadie quiere que esté más arriba que yo. Me identifico con este equipo. Queipo, Jordi Pola, Varane, Pedro, Gragera. No se cuantos chicos han debutado, yo creo en la cantera. No sé si habrá otro entrenador que quiera tanto al club como yo. Hoy me enorgullezco. Me siento muy orgulloso de este equipo, la gente está disfrutando.

Cambio de sistema: No sabíamos quien iba a jugar en el Rayo. Cuando vimos que jugaban Salvi y Álvaro, sabíamos que íbamos a dejar libre la espalda con Bruno. Sobre la marcha, lo cambiamos. Creo que acertamos a partir de ahí todo fue mejor.

Rivera: Tiene una molestia en la espalda.

Pedro Díaz: Hoy ha hecho un partido fantástico, con Nacho, que ha estado increíble. Hoy han estado todos de sobresaliente. Otero y Aitor, también... El equipo ha estado muy concentrado ante el octavo de la liga española, que ha ganado al Madrid, al Sevilla...y han sacado todo para intentar superarnos y no han podido.

Objetivo:. Ahora pensamos en la liga, me hubiera gustado tener más descanso. Pero el partido del viernes es para nosotros fundamental.

¿Por qué se gana en Copa?: Le dije a los jugadores que con humildad y trabajo se saca. Es difícil seguir con este nivel. A ver si el viernes tenemos una buena entrada. Yo soy aficionado del Sporting y ves esta intensidad, salgo contento. A ver si el viernes conseguimos otra victoria.

¿Nervioso por su futuro?: Soy la persona más tranquila del mundo. No pienso en mi futuro para nada. El año pasado estaba en mi casa bien tranquilo y vine a una situación de riesgo. ¿Me va a dar miedo ahora mi futuro? Para nada. El entrenador vive pendiente de resultados. Pero estoy muy tranquilo.