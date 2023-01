La afición aplaude la iniciativa del foro de aficionados

Consenso entre los presentes: el debate entre Alejandro Irarragorri, David Guerra y los aficionados ha agradado a todos los seguidores que pudieron acudir por igual. Fueron más de cuatro horas de cara a cara entre el dueño del club y los socios. "Ha sido un acto de transparencia y comunicación necesario e interesante. Espero que la iniciativa venga para quedarse", confiesa Nacho Pérez, uno de los aficionados rojiblancos que formó parte del foro de aficionados. "Me gustó especialmente las ganas de trasmitir; esas ganas de querer hacer crecer al club", añade este seguidor. Incluso para los socios que vieron a Irarragorri contraargumentar sus opiniones les gustó el proyecto. Porque, explican, la interacción es provechosa para ambas partes; unos escuchan de cerca las preocupaciones de sus socios; y los otros pueden arrojar luz a sus planes con naturalidad.

"Me ha gustado porque ha sido útil. Cuando la gente le preguntaba por algo concreto fue sincero y contestó a todas las preguntas. Escuchando con calma sus respuestas si se deja entrever bastante el futuro que le gustaría para el Sporting y como llegar a el, no solo sus objetivos a largo plazo", añade Javier Rodríguez. "El 99% de sus opiniones me parecieron bien: el proyecto en Mareo, la necesidades hacer una reforma en El Molinón más allá del Mundial. Fue un acto brillante y quiero felicitar a quienes lo organizaron porque todo salió bien", añade Xuacu Rodríguez, de Sentimiento Rojiblanco. Adrián Nuñez, presidente de Unipes, confiesa que "le gusta la predisposición". Sobre las palabras de Irarragorri y Guerra a cerca de la nueva relación del club con las peñas dice que "va a trabajarse de una forma nueva".