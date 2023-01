El Almería quiere a Mariño para este mercado de invierno

El mercado tiene estas sorpresas. Operaciones inesperadas y que en un momento pueden marcar la agenda de los clubes de cara a abrirse a otras operaciones. Diego Mariño, el capitán, podría salir del Sporting. Pero no en junio, cuando acaba contrato; tiene serias opciones de hacerlo en esta misma ventana de invierno. El Almería se ha interesado en el fichaje del rojiblanco ante la posible salida de Fernando Pacheco al Espanyol, que se está negociando desde hace unos cuantos días, tal y como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA en su versión digital. Una operación depende lógicamente de la otra. Primero tendría que ser traspasado el exguardameta del Alavés para que el club andaluz se lanzase a por la contratación del portero nacido en Vigo.

Mariño es la primera opción que tiene el Almería si alcanza antes un acuerdo con Pacheco con el Espanyol. Entre otros factores, por la gran confianza que le tienen tanto su técnico, Rubi, como su preparador de porteros, Diego Tuero, ambos con pasado en el Sporting. El de Vilasar de Mar dirigió al guardameta gallego en la segunda vuelta de 2017, y, a pesar de que el club descendió de categoría, es un entrenador que cree ciegamente en sus cualidades. Tuero incluso coincidió más tiempo con el portero gallego en el Sporting. El asturiano fue preparador de guardametas del primer equipo con Rubén Baraja y Paco Herrera, además de los meses de estancia de Rubi. En todos esos años, era claramente el portero titular en el club rojiblanco.

Aunque Fernando Martínez es indiscutible para el preparador catalán en el Almería, el perfil del jugador rojiblanco les encaja mucho en el club para poder llevar a cabo la operación ya en este mes de enero. Ya se han producido las primeras conversaciones, en una negociación cocinada a tres bandas entre los clubes. Ingresen o no un traspaso importante por Fernando Pacheco, el Almería no está por la labor de poner sobre la mesa mucho dinero para hacerse con un guardameta que desde hace cinco días es agente libre y que no cuenta con una oferta de renovación firme. En Mareo, con todo, sí podrían pedir una pequeña cuantía para liberar al portero antes del verano. O algún tipo de incentivo económico en el caso de que el Almería logre la permanencia en Primera. La operación, en cualquier caso, está en una fase muy inicial, aún verde, pero las comunicaciones apuntan a seguir en las próximas semanas. Falta mucho mercado por delante y todo puede suceder.

Bloch y Petr Kudakovskiy. De producirse finalmente la salida de Mariño –hace unas semanas inesperada y que ahora está aún lejos de darse– el contexto del club rojiblanco cambiaría de forma importante. Se activaría así una "palanca" económica para un mercado de invierno donde se esperaba registrar poca o nula actividad en llegadas por el escaso margen económico que tiene en estos momentos el club por las normas financieras de LaLiga. De hecho, las incorporaciones estaban paradas hasta producirse alguna salida, como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Pero se perdería también a un activo muy valioso para los restantes meses. Pichu también acaba contrato en junio. A sus 38 años, tampoco ha recibido hasta la fecha una propuesta de renovación.

Con Christian Joel cedido en el Celta B, solo estaría con contrato profesional Cuéllar, abriéndose la opción de contratar a un guardameta en enero con vistas al presente, pero también al futuro. En cualquier caso, esa operación podría llevarse a cabo ya en el mercado de verano, cuando acabe la temporada y se abran nuevas opciones que hoy por hoy parecen muy complicadas de llevarse a cabo. Mientras, se podría tirar de una alternativa de la "casa" para que compita con Cuéllar en el segundo tramo de la competición. En Mareo cuentan además con dos guardametas extranjeros jóvenes que están bien valorados por la dirección deportiva: el ruso Petr Kudakovskiy y el francés Florentin Bloch, quienes han participado en distintas sesiones de entrenamiento con el primer equipo y vienen participando de forma prácticamente alterna en el Sporting B de Dani Mori y Samuel Baños, en Tercera RFEF. Los informes que se manejan sobre ambos en el club rojiblanco son muy positivos por las cualidades que poseen: sobrios, con estatura, encajan en el perfil de portero moderno que busca la entidad.