El párroco de La Asunción, a Mareo

Hasta ayer Andrés Fernández, sierense de 49 años, era el párroco de La Asunción. Ahora, si todo sigue su orden, será también el capellán del Sporting de Orlegi. O lo que es lo mismo, quien reemplace el vacío dejado por Fernando Fueyo tras su fallecimiento. "De fútbol saben los jugadores; yo lo que puedo ofrecer es mi apoyo y cercanía", confiesa a LA NUEVA ESPAÑA sin alardes.

Licenciado en Derecho Canónico, este juez diocesano –vicario judicial adjunto– se reunió ayer en Mareo con Laura Kalb de Irarragorri para conocer de primera mano cuál es el rol que pretende Orlegi que tenga en el club rojiblanco. "Creo que un capellán no debe destacar, tiene que pasar desapercibido", confiesa Fernández, que de momento, prefiere esperar a conocer en nuevos encuentros con el Sporting cuáles serán sus tareas en el club. Aunque confía en poder compatibilizar sus funciones en la parroquia gijonesa, donde se ha ganado el cariño de vecinos, alumnos, padres y profesores del colegio. No es muy futbolero, confiesa, pero desde su aterrizaje en Gijón hace tres años se ha ido poco a poco contagiando del sportinguismo. En cualquier caso, todavía no se ha estrenado en El Molinón, hito que tiene pendiente.

El grupo mexicano llevaba meses estudiando qué párroco podría casar mejor con lo que se buscaba para Mareo, convencido de recuperar la figura del capellán en el Sporting. "Vamos a recuperar la figura del capellán en el Sporting", confesó a LA NUEVA ESPAÑA en su entrevista la presidente de "Ganar Sirviendo", Laura Kalb.

El grupo mexicano cuenta con esta figura en Atlas y en Santos Laguna. Ahora han trasladado esas mismas ideas a Gijón, donde también ha existido una enorme tradición religiosa en la entidad rojiblanca por la fuerza que tenía Fueyo, muy querido por jugadores, entrenadores y apreciado a nivel interno en Mareo. Nacido en Pola de Siero y con una respetada trayectoria eclesial, Fernández entró al Seminario Metropolitano de Oviedo con catorce años, siendo un adolescente. Su vida, desde entonces, ha estado entregada a la doctrina católica.

Tras más de tres décadas pasando por distintos destinos y ser, entre otros lugares, párroco de Lastres (Colunga) y La Manjoya, San Esteban y San Lázaro (Oviedo), le llega ahora el turno de pasarse al fútbol. El reto es importante y nada fácil. Porque la huella que ha dejado Fueyo es importante. Su antecesor fue capellán en el club rojiblanco y durante casi cuarenta años párroco de la iglesia de San Nicolás de Bari, en el barrio gijonés de El Coto. Pudo compaginar ambas tareas durante muchos años. Cercano y carismático, Fueyo tuvo un enorme peso en el Sporting, donde comenzó a colaborar en los ochenta y fue poco a poco ganando peso, llegando a ser uno de los rostros más apreciados en la entidad. De hecho, llegó a formar parte de un momento tan íntimo como las charlas previas de los entrenadores antes de un partido en El Molinón.