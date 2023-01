"¿El fichaje de Jeraldino? Si mejora el equipo, fenomenal"

Abelardo Fernández, entrenador del Sporting de Gijón, volvió a hablar por tercera vez en la semana antes del duelo que el equipo rojiblanco disputa esta tarde (18.30 horas) contra el Levante en El Molinón. "Nos enfrentamos a un equipo que lleva 14 o 15 partidos sin perder. Son números muy buenos", avisa el Pitu. Estas fueron sus palabras:

Fichaje de un 9 y Jeraldino: "El club se está moviendo en ese sentido. "¿Jeraldino? Si mejora lo que hay, fenomenal".

¿Cómo está el equipo?: "La gente está cansada, han sido apenas 48 horas desde el partido frente al Rayo Vallecano de Copa. Hoy (por ayer) apenas hemos podido entrenar fuerte, aunque sí que hemos visto mucho vídeo. Hemos hecho estrategia. No hemos podido preparar mucho el encuentro, pero igual que el Levante".

Mejoría en defensa: "En los últimos siete partidos solo hemos encajado de rebote contra Las Palmas y de penalti contra el Oviedo. Hemos mejorado en defensa, que me preocupaba. En ataque hemos tenido suerte que Milo ha marcado cuatro goles. Pero también Campuzano, Cristo, Otero han tenido sus momentos...".

Levante: "Nos enfrentamos a un equipo que de aquella lo acababa de coger Calleja y desde entonces no ha perdido en Liga y tampoco en Copa. Creo que son 14 o 15 partidos los que lleva sin perder. Son números muy buenos. El partido de aquí será distinto. Ellos están mejor que en la ida, pero nosotros también. Será un partido bonito y abierto. Tienen jugadores muy buenos, que podrían estar jugando en Primera. Y un entrenador (Calleja) con experiencia".

Baja de Zarfino: "Sigue con sus problemas en el tendón. Esperamos que Zarfino llegue para el partido contra el Racing. Y a Rivera le han pinchado en la espalda, pero ha evolucionado bien y a ver si puede estar la próxima semana. Aunque no estuviese Varane, Gio Zarfino no jugaría. No va convocado porque no puede estar por lesión".

¿Muchos delanteros?: "No sería un problema tener cinco delanteros, en principio. Podemos manejar varios sistemas. Hay jugadores como Campuzano y Cristo que pueden jugar donde lo hicieron Aitor y Otero frente al Rayo Vallecano, por ejemplo. Si sube la calidad no pasa nada porque tengamos varios jugadores en esa posición".

Sistema de tres centrales: "Es otra variante mas que tenemos, pero eso no significa que repitamos hoy contra el Levante. Salió bien frente al Rayo, pero dependiendo del rival podemos utilizar varios sistemas".

Varane: "Le veo como a un jugador más que está con nosotros y se puede ganar el puesto. Hace que la competencia sea mayor".

Deseo de Reyes: "Ya por pedir... pediría jugar la final de Copa del Rey, y pelear por la promoción. Aunque no lo digan en mi casa, me considero una buena persona (risas)".