Con una sensación "agria". Así terminó el partido el portero del Sporting, Cuéllar, que aplaudió no obstante la capacidad de reacción del equipo rojiblanco para al menos salvar un empate ante el Levante. El guardameta se refirió a la jugada de Djuka en el penalti y mandó un toque de atención. "El penalti es justo", afirmó el arquero local, que luego valoró todo lo que supuso ir a remolque contra la escuadra granota. "No nos hemos venido abajo y le hemos dado la vuelta al marcador tras esa pena máxima. Hay que mirárselo porque nos jugamos cosas importantes y no podemos regalar. Hay que poner todos los ojos y estar atentos a esas jugadas porque nos merman y luego vamos a contracorriente", declaró el portero, que, como Abelardo, destacó la gran capacidad que tiene el Levante, al que consideró uno de los mejores.

"Llevaban 15 y ahora 16 partidos sin perder. Ir en contra en el marcador con un equipo así es complicado. Remontamos y luego se vio a otro Sporting, de ir más arriba. Obtuvimos premio con el empate, pero lástima que no pudiéramos ganar", afirmó. También habló de la posible salida al Almería de Diego Mariño, pero fue un tema en el que no quiso profundizar. "Es un gran compañero y un gran capitán. No tengo ni idea, pero hablar de eso puede hacernos sacar conclusiones negativas y yo soy muy positivo", indicó. También pasó por zona mixta el central canario Bruno González, que opinó en la misma línea que el resto de protagonistas y confesó sentirse cada vez más adaptado al Sporting, a pesar de que aún le queda margen para ofrecer su mejor versión.