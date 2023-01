Mariño, en compás de espera

Diego Mariño y su situación centran parte de los focos del Sporting en este mercado de invierno, donde la actividad comenzará a adquirir otra velocidad a medida que vayan pasando los días. De momento, la situación no ha variado en las últimas horas, pese a mantenerse los contactos entre las partes. Y el portero del Sporting, que ayer volvió de nuevo a quedarse sin disputar un solo minuto en el que puede ser su último partido en El Molinón, está en compás de espera, pendiente de que se agilicen las gestiones de una operación a tres bandas y que depende de varios actores: Almería, Sporting y, en gran medida, del Espanyol. El equipo andaluz inició hace unos días las comunicaciones con el Sporting para hacerse este mismo mercado de enero con el capitán rojiblanco, a quien quieren para cubrir la más que posible salida de Fernando Pacheco, como desveló en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA.

La operación, que confesó ayer desconocer Abelardo, el entrenador, podía precipitar el adiós temprano de uno de los jugadores más importantes del club rojiblanco en más de un lustro. De momento, las partes juegan una partida de ajedrez: el Almería no quiere pagar, y el Sporting se resiste a soltar al portero sin algún tipo de incentivo económico, lo que tiene la operación sin avances en estas horas. Los andaluces tienen claro que Mariño es el objetivo prioritario en caso de que salga Pacheco. Pero no están por la labor de pagar por un portero que ya es libre de negociar por un club para junio, sea el Almería, que lo quiere ya y lo tiene en buenísima consideración por el peso que tienen Rubi, el técnico, y Tuero, entrenador de porteros, u otro club. La preocupación de la ejecutiva andaluza está en no quedarse con un solo portero (Fernando Martínez) si sale Pacheco. Pero deben encajar todas las piezas, si no será complicado. Benjamín Lecomte, del Espanyol, ha solicitado salir, según explicó su entrenador, Diego Martínez.

Ignacio Jeraldino, en Chile. Mientras, Ignacio Jeraldino, quien, salvo giro, será nuevo delantero del Sporting, se encuentra estos días en Chile. Jeraldino llegará cedido por Santos Laguna hasta final de temporada, y a sus 27 años cuenta con la total confianza del Grupo Orlegi. El chileno, con pasaporte italiano, lleva unas semanas de inactividad.