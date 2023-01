El renacer de Pelayo Pérez

Después de meses muy duros, Javier y Ana no podían contener las lágrimas en las gradas de Mareo. Pelayo, su hijo, volvía a sonreír. Era el minuto 80 de un partido ya sin historia entre el Sporting B y el Luarca. Y el primer balón que tocaba, después de nueve meses durísimos, de muchísimos esfuerzos, lo mandó a la red para poner el 3-0 en el marcador. Pelayo Pérez, uno de los jugadores más talentosos de la cantera rojiblanca, internacional por España en las categorías inferiores, explotaba de emoción y alegría. Fue un grito de liberación, tras momentos complicados donde el mediocentro tuvo que tener mucha paciencia: sus compañeros entrenándose y compitiendo con el filial y otros miembros de su generación debutando con Abelardo. A él, mientras, le tocaba casi volver a empezar, después de llegar a hacer el anterior verano gran parte de la temporada con el primer equipo. "Creo que no hay mejor regalo de Reyes que este. Nueve meses después, vuelvo a disfrutar de lo que más me gusta. Gracias a todas esas personas que se acordaron de mi en este largo camino, estoy de vuelta", confesaba Pelayo tras marcar el gol, que en realidad, es mucho más que un tanto.

Todo comenzó el 17 de marzo de 2022 en un entrenamiento del filial celebrado en el campo número 4 de Mareo. Precisamente en la semana en la que el Sporting B se medía al Luarca. Un lance del juego entre Pelayo y Dani Queipo terminaba con el primero de los dos literalmente roto. No es que el medio sintiese un chasquido, pero sí percibió que algo grave le había pasado. El diagnostico se hizo esperar unos días, porque el líquido se fue a la parte trasera de la rodilla y no a la delantera, lo que llevó a una confusión al no producirse una inflamación importante. Pero Gonzalo Revuelta fue el encargado de darle el peor de los pronósticos: "Pelayo tienes roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla". La operación la llevó a cabo el doctor Antonio Maestro el 1 de abril. Pelayo decidió apostarlo todo a volver con fuerza. Incluso frenó sus estudios. Estaba cursando un módulo de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, pero la recuperación exigía mucho tiempo y energía. Cuentan quienes le conocen que en todo este larguísimo proceso, muy complejo, ha tenido en todo momento una actitud "positiva". El proceso fue largo y repleto de fases: del primer al tercer mes realizó trabajo con los fisios (Sergio Guerrero y Pedro Díaz), y a partir del cuarto mes se puso en manos del readaptador Rafa Méndez, un apoyo gigante durante su recuperación. Y ya está de vuelta.