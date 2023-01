Zarfino espera una "rachita positiva" para ver al Sporting "competir con los de arriba"

"Gracias por el reconocimiento de la gente con este premio". Gio Zarfino recibió este lunes en Mareo el premio al jugador cinco estrellas del Sporting de Gijón del mes de dieciembre. El centrocampista uruguayo es duda para la visita del sábado al Racing de Santander al estar recuperándose de una lesión. "Vamos evolucionando bien. Espero estar lo antes posible con el grupo", señaló sin querer pronunciarse de si llegará a tiempo para participar en el encuentro en El Sardinero.

"No estamos en una situación trágica", comentó Zarfino sobre los siete puntos de distancia con la promoción de ascenso. "No se nos han dado los resultados que merecíamos, pero esto no es de merecimientos, es de resultados", asumió el uruguayo. Compartió el mensaje de Alejandro Irarragorri, al apuntar a la zona play-off como el objetivo. "A ver si tenemos una rachita positiva para estar arriba. Si pasan los partidos y no ganas te vas desprendiendo de los que están arriba", señaló quien ha sido galardonado con el premio patrocinado por la firma cervecera Mahou.

Zarfino también habló del último fichaje del Sporting, Iganacio Jeraldino. "Recién vino y el grupo lo recibió muy bien. No tenemos tanto tiempo para conocernos mucho. Esperamos lo mejor para él, que será lo mejor para nosotros", resumió. En cuanto a los deseos para el 2023, ha pedido "salud, el bienestar de la familia y que te respeten las lesiones. Esperemos que se dé un año bonito. Me gustaría estar arriba, compitiendo".

Zarfino ha sido baja en los primeros partidos del año, una situación extraña, ya que venía de ser un fijo con Abelardo pese a las molestias físicas. "Uno fuera está más nervioso que cuando está jugando. Es lo que toca. Mis compañeros los vi muy bien. Esperemos seguir mejorando y hacerlo de la mejor manera para seguir consiguiendo triunfos", concluyó.