Mohamed El Assy, director general y consejero delegado de la UD Almería, aseguró hoy, en el acto de presentación de Luis Suárez, que el club andaluz "va a fichar a otro portero" en este mismo mercado de invierno. Como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, Mariño es la primera opción del Almería para reforzar la portería este enero. El Assy confirmó las intenciones de la entidad andaluza al ser cuestionado por el futuro de Fernando Pacheco, quien maneja una oferta del Espanyol.

"Al menos uno de los futbolistas que van a llegar va a ser un portero. Prefiero no contar qué jugadores tienen ofertas encima de la mesa en estos momentos. He dicho muchas cosas ya", dijo. "El caso de Pacheco es simple. Hemos tenido mala suerte porque ha sufrido lesiones y necesita tiempo para recuperarse. No hay prisa porque tiene cuatro años más de contrato para ello... Incluso hemos decidido firmar a otro portero para que no tenga la presión de ser el segundo guardameta del Almería. Este club es su casa y puede tomarse el tiempo que necesite para recuperarse", añadió sobre la situación del exguardameta del Alavés.