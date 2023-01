Aitor García entra en el radar del Aris de Salónica

Aitor García, extremo del Sporting de Gijón, está en el radar del Aris de Salónica, club griego y que el pasado verano fichó a Manu García por más de tres millones de euros. El Aris de Salónica valora al andaluz ante la posible salida de Daniel Mancini, extremo derecho argentino que maneja varias propuestas para salir. Aitor termina contrato el 30 de junio y en estos momentos no cuenta con una oferta de renovación del club rojiblanco, siendo un caso similar -no idéntico- al de Diego Mariño, que maneja una propuesta para salir al Almería en este mismo mercado de invierno, como desveló LA NUEVA ESPAÑA. La posibilidad, sostienen distintas fuentes, está sobre la mesa del club griego, quien todavía no habría trasladado una propuesta formal, a la espera de qué sucede con Mancini. El interés sería para este mismo enero, aunque no se descarta que pueda continuar para junio. Aitor es libre para fichar para otro club en esta ventana de invierno. De momento se trata de una opción que presenta el mercado, sin iniciarse los contactos.

El atacante ha tenido un rol menos importante esta temporada con Abelardo. Ha jugado 14 encuentros, marcando 2 goles. Pero fue titular en el encuentro de Copa del Rey contra el Vallecano, adaptado en el nuevo sistema que ha implantado el técnico rojiblanco.