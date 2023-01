Abelardo: "No he pedido nada en el mercado, ni el fichaje de Jeraldino"

Abelardo, entrenador del Sporting de Gijón, ensalzó este mediodía al Racing de Santander, rival de los rojiblancos mañana en El Sardinero en la sala de prensa en Mareo. El Pitu elogió a los de José Alberto y reconoció no haber pedido ningún fichaje, "ni el de Jeraldino", dijo.

Racing:

Nos enfrentamos a un rival al alza desde la llegada de José Alberto. Han conseguido 4 puntos en 2 campos complicados. Son un rival difícil desde la llegada de José Alberto y bien estructurado. Es un pequeño derbi. Quiero dar las gracias a nuestras afición. Es una pasada. Intentaremos hacer un buen partido

Baja de Cote

Ayer entreno una molestia en el isquio. No se vio bien y con confianza. Mejor no arriesgar. A ver si todo queda en un pequeño susto y no lo perdemos desde hace mucho tiempo

Calendario

Nos viene un mes importante y tenemos el partido el miércoles de la Copa. Hemos hecho una buena semana, con ese empate contra el Levante sufrido. Creo que el de mañana será igualado con dos equipos que nos conocemos mucho. Vamos con mucha ilusión de conseguir una victoria. Espero que iniciemos esta remontada

Distancia play off y descenso

Creo que mañana ganemos o perdemos no va a significar que pelearemos por no bajar o por la promoción. Tenemos que ganar para escalar posiciones. Venimos de una buena semana. El equipo está dando buena imagen y me da confianza. El 95% de los partidos hemos competido. Si viese que no generamos ocasiones, estaría preocupado. La imagen del equipo es buena.

Jeraldino

Lo he visto poco. No ha podido entrenar con nosotros. Es un fichaje de futuro. Es un fichaje del grupo. Tiene una pequeña molestia.

Copa ante el Valencia

Tenemos la suerte de recuperar a varios jugadores. Podemos tener dos equipos de cara al miércoles. Mañana es un partido que es importante y lo queremos ganar.

Final del mercado

No he pedido nada. No he pedido ni el fichaje de Jeraldino. Dije que estaba contento con lo que tengo. Estaba contento con lo que tenía. Si nos quedamos así, muy contento. Estoy muy contento con lo que tengo. Siento que los jugadores están conmigo. Veo al grupo unido y me presta venir cada mañana a entrenar con ellos

Jugadores con deseo de salir

Nadie me ha comentado eso, ni lo percibo en los entrenos. Conmigo ningún jugadores han hablado en ese sentido que se quiera marchar